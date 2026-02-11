Ovaj prizor s tribina potpuno je zasjenio sportsku priču: ''Zašto mu nitko ne pomogne?''

Dok su milijuni gledatelja diljem svijeta pratili napetu završnicu Super Bowla, jedan prizor s tribina potpuno je zasjenio sportsku priču večeri.

Slavni glumac Kevin James postao je glavna tema na društvenim mrežama nakon što su se pojavile fotografije sa Super Bowla na kojima sjedi sam, odjeven u svečano odijelo i s buketom u ruci.

Prizor s praznim sjedalima oko njega brzo je obišao internet, a mnogi su se pitali što mu se dogodilo.

Fotografije i snimke s tribina dijelile su se u velikom broju jer su mnogi pokušavali shvatiti što se zapravo događa i radi li se zaista o Kevinu Jamesu – što se kasnije potvrdilo.

''Zašto mu nitko ne želi pomoći?'', ''Pa zašto je sam?'', ''Što se dogodilo?'', ''Ostavite ga na miru...'', ''Činjenica da ga svi snimate je užasna'', bili su neki od komentara ljudi koji su vidjeli video.

Pogledaji ovo Celebrity Marko Livaja u nesvakidašnjem izdanju: U izlasku bez supruge privukao pozornost

Glumac se nakon toga i sam oglasio na Instagramu te potaknuo dodatnu pažnju. Iako je mnoge zbunilo njegovo pojavljivanje na događaju kao što je Super Bowl, ubrzo se saznalo o čemu je zapravo riječ – Kevin je bio na tom mjestu kao dio promocije novog filma ''Solo Mio'', u kojem tumači lik muškarca ostavljenog pred oltarom, koji potom kreće na medeni mjesec u Italiju.

Film je premijerno prikazan samo dva dana prije Super Bowla, a Jamesovo pojavljivanje na utakmici ocijenjeno je kao genijalna marketinška kampanja.

Pogledaji ovo Celebrity Prva pjesma nakon traumatičnog incidenta: Grupa Joy s našom pjevačicom snimila emotivni duet

Nakon što je istina izašla na vidjelo, mnogi su riječima hvale komentirali taj potez i istaknuli da je riječ o prilici koja je zabavila publiku i potaknula rasprave na društvenim mrežama.

''Neka netko marketing timu da povišicu'', ''Ovo je najbolja reklama koju sam vidio'', ''Ikonski!'', ''Svaka čast kako ne izlazi iz karaktera'', ''Ovo je vrhunski'', neke su od reakcija.

Kevin James - 9 Foto: Profimedia

Kevin James - 6 Foto: Profimedia

Tko je Kevin James?

Kevin George Knipfing rođen je 26. travnja 1965. godine u New Yorku. Oženjen je i otac je četvero djece, a unatoč velikoj popularnosti, poznat je po tome što svoj privatni život drži podalje od medija.

Iako ga mnogi doživljavaju kao ''vječnog simpatičnog tipa iz susjedstva'', Kevin James iza sebe ima karijeru dugu više od tri desetljeća i milijune obožavatelja diljem svijeta.

Kevin James - 4 Foto: Profimedia

Publika ga najviše pamti po ulozi simpatičnog i pomalo nespretnog Douga Heffernana u hit-seriji ''The King of Queens'', koja se emitirala od 1998. do 2007. godine. Upravo mu je ta serija donijela svjetsku slavu i status TV zvijezde, a mnogi je i danas rado gledaju u reprizama.

Kevin James - 2 Foto: Profimedia

Kevin James - 8 Foto: Profimedia

Prije nego što je postao televizijska zvijezda, Kevin James gradio je karijeru kao stand-up komičar. Nastupao je u brojnim klubovima diljem Sjedinjenih Američkih Država, gdje je publiku osvajao humorom inspiriranim svakodnevnim životom, obiteljskim odnosima i simpatičnom fizičkom komedijom.

Njegov talent ubrzo su prepoznali i televizijski producenti, a ostatak je – povijest.

Nakon uspjeha na malim ekranima James se uspješno prebacio i na filmsko platno. Glumio je u nizu popularnih komedija, među kojima se ističu: ''Mall Cop'', ''Grown Ups'', ''Hitch'', ''Zookeeper''.

Galerija 4 4 4 4 4

Posebno je poznata njegova dugogodišnja suradnja i prijateljstvo s Adamom Sandlerom, s kojim je snimio nekoliko komercijalno uspješnih filmova.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Sandi Cenov okupio najdraže zbog jako važnog dana, slavilo se s poznatim Hrvatima!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Poznati Hrvati podržali Ninu Badrić u pothvatu koji se čekao 15 godina!

Pogledaji ovo Celebrity Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže