Kako izgleda suprug Mirele Priselac Remi? Glumi u njezinu novom spotu

Remi je u svom novom, provokativnom i vizualno upečatljivom spotu iznenadila obožavatelje – prvi put javno je otkrila identitet svog supruga.

Nakon što je samostalni prvijenac ''Sloboda'' obilježila radikalnim vizualnim potezom i obrijanom glavom, Remi se vraća s još osobnijom pričom. ''Kradljivci'', njezin drugi samostalni singl, donosi intimnu ispovijest o ljubavi koja se ne podrazumijeva nego svakodnevno – krade.

'''Kradljivci' su pjesma o malim, ukradenim trenucima u danu. O onima u kojima svjesno varamo obveze, stres i kaos svakodnevice kako bismo izabrali – ljubav. Poruka je jasna: ukradi vrijeme za sebe i za onoga koga voliš'', ističe Remi.

Remi u ovoj pjesmi i iznimno seksi spotom ogoljuje pojam intime i vraća ga na njegovo izvorno značenje. Intima nije samo seks – intima je pogled, dodir, tišina, prisutnost. To su trenuci koji čine vezu živom i bez kojih ljubav polako nestaje. ''Kradljivci'' su napisani kao izravno obraćanje partneru, ali i kao upozorenje: bez ulaganja u intimu nema ni odnosa.

Posebnu težinu pjesmi daje i videospot, u kojem Remi, poznata po tome da svoju privatnost čuva poput lavice, prvi put javnosti otkriva svog dugogodišnjeg partnera. Njihova prirodna, nenametljiva bliskost i putenost nose cijeli vizual i savršeno prate emotivnu srž pjesme.

Spot potpisuje The Victory Lap Films, autorski tim zaslužan i za vizualno snažnu ''Slobodu''.

''Kradljivci'' su drugi samostalni singl Remi, a ujedno snažna najava albuma ''Gola'', koji obećava još dublje, iskrenije i hrabrije otvaranje.

Kako sama Remi kaže:

''Sve je rečeno u tekstu pjesme. Tko želi, tko ima prostora u sebi, točno će znati o čemu progovaram. Ljubav ne broji dane i godine, nego trenutke ukradene sreće – za dvoje.''

Singl ''Kradljivci'' nisu pjesma koja traži pažnju, ona je krade.

