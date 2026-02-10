Antonia Dora otvara novo poglavlje plesnim singlom koji mijenja smjer njezine karijere

Antonia Dora novim plesnim singlom "Plan B" najavljuje zreliju fazu karijere, donoseći moderan pop zvuk, zarazan refren i minimalistički spot fokusiran na energiju i ples.

Antonia Dora predstavlja plesni singl "Plan B" kojim najavljuje uzbudljivu, zreliju fazu svoje glazbene karijere. Riječ je o modernoj pop pjesmi s izraženim plesnim ritmom i catchy refrenom koji već na prvo slušanje poziva na pokret.

Autor glazbe i teksta je Ante Pecotić, dok aranžman potpisuje Bojan Šalamon Shalla.

"Čim su mi Ante i Shalla pustili pjesmu u studiju zaljubila sam se na prvo slušanje. Vrlo brzo smo je snimili i zaključili smo da je to to. Dovoljno je moderna, ali nekako i podsjeća na stari kvalitetni pop. U riječima pjesme se može pronaći više-manje svatko tko je u jednom trenutku u životu postavio ultimatum svom partneru. Pjesma je plesna i catchy i zaista vjerujem da će ući u uho slušateljima i da će je raspaliti i razbacati kukove! Voljela bih nastaviti s glazbom u ovom smjeru jer smatram da je ovo neka moja nova i zrelija era u kojoj se osjećam dobro", rekla Antonia Dora.

Sam spot je minimalistički, s fokusom na ples i razigrani ritam koji dodatno naglašavaju energiju pjesme. Spot je nastao pod etiketom valVideo, a režiju potpisuju Antonia Dora i Val Pulić.

Jednostavnu vizualnu estetiku upotpunjuju plesačice Andrea Granić i Ilona Cvitić, uz koje je Antonia Dora zaokružila ovo dinamično audio-vizualno izdanje.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Georgina pokazala djelić luksuznog života koji vodi s Ronaldom nakon što je postao prvi nogometaš milijarder

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity "Vrijedilo je!" Naš bivši predsjednički kandidat sa suprugom obilježio veliko slavlje u obitelji