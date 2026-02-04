Pretraži
20. ožujka

Favoritkinja Dore ZEVIN najavljuje svoj veliki zagrebački koncert!

Piše showbuzz.hr, Danas @ 15:25
ZEVIN ZEVIN Foto: ZEVIN/PR

22-godišnja ZEVIN (Nives Cilenšek) najavljuje svoj dosad najvažniji samostalan koncert. „Balkan Bubblegum Princess“, kako je regija zove, nastupit će u zagrebačkoj Tvornici kulture 20. ožujka, donoseći svoj specifičan spoj futurističke produkcije i vizualnog spektakla.

