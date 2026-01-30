Nina Donelli nakon poroda vratila se na scenu novom pjesmom!

Nina Donelli vraća se na glazbenu scenu s novom pjesmom "Neke oči zelene" deset mjeseci nakon poroda, spremna za novo glazbeno poglavlje, koje donosi osobnu zrelost i energiju majčinstva.

Pjevačica Nina Donelli, na radost svojih hrvatskih i slovenskih obožavatelja, vraća se na glazbenu scenu novom pjesmom "Neke oči zelene" nakon što je prije deset mjeseci rodila kćerkicu Anamariju.

Vrijeme porodiljnog dopusta iskoristila je na najbolji način povezujući se s kćeri te birajući nove pjesme kojima počinje novo glazbeno razdoblje.

"Nova pjesma govori o ženi koja više ne vjeruje praznim obećanjima, ne nasjeda na lijepe riječi bez pokrića, već je svjesna svoje vrijednosti i zato postavlja jasne granice. Ritam pjesme je plesan, dinamičan i ne sumnjam da će se uz nju mnogi zabaviti i rasplesati", opisuje novu pjesmu simpatična Nina, koja ponovno surađuje s poznatim autorima, tekstopiscem Nenom Ninčevićem i producentom Raayom, zaslužnim za glazbu i aranžman.

Za "Neke oči zelene" snimljen je i visokobudžetni spot u režiji Roka Mavera iz RoxPro Production u zahtjevnim uvjetima s obzirom na to da su vanjske scene snimane na vrlo neugodnih -11 stupnjeva. Glavni protagonist spota uz Ninu Donelli je karizmatični slovenski reper, glumac i model Igor Mikić, koji je oduševio cijelu ekipu svojom duhovitom osobnošću.

Majčinstvo je snažno utjecalo na Ninu jer ju je, prema vlastitim riječima, prizemljilo i promijenilo joj pogled na svijet. Prvi dani nakon poroda bili su isprepleteni umorom, prilagodbom i snažnim emocijama, ali najviše od svega ljubavlju, koja pomaže da se sva iskušenja prevladaju. Uloga majke promijenila je i njen odnos prema radu. Glazbu je kratko stavila u drugi plan te joj se danas vraća bez osjećaja da mora nešto dokazati.

"Jako se veselim povratku na pozornicu, ali bez ikakvog pritiska. Kao jako mlada djevojka sam zakoračila na estradu i iza mene je puno lijepih pjesama koje publika voli i to je neprocjenjivo. Sada sam majka i ta uloga mi je dala neku sigurnost, bolje raspoređujem svoje vrijeme, ali kada stanem na binu, opet sam ona stara, energična ja koja daje sve najbolje od sebe da zabavi ljude svojim pjesmama. Pozornica i energija koju ti publika daje je poseban osjećaj koji me tjera da i dalje radim i stvaram nove pjesme", kaže Nina, koja je svjesna da će se neke stvari u njezinu životu i karijeri sada odvijati drugačije, ali uz podršku partnera Matica Videčnika, slovenskog odbojkaša, sve je lakše.

