40 godina uz najveće hitove: Najveći koncert Hari Mata Harija u Areni Zagreb!

Ove subote, 14. ožujka, Hari Mata Hari prvi put stiže u Arenu Zagreb u sklopu turneje "Koncerti ljubavi", kojom obilježava 40 godina karijere i donosi svoje najveće hitove.

Nakon prošlog vikenda i nastupa u Virovitici i Split koji su oduševili publiku, Hari nastavlja turneju "Koncerti ljubavi" kojom obilježava 40 godina impresivne karijere.

Jedno od najvećih imena regionalne glazbene scene, Hari Mata Hari, publici će otpjevati najveće hitove "Kad dođe oktobar", "Baš ti lijepo stoje suze", "Lejla", "Svi moji drumovi", "Prsten i zlatni lanac", "Volio bi da te ne volim", uključujući i premijernu izvedbu pjesme "Odavno si ti u srcu mom", koja je u samo nekoliko tjedana prešla 3 milijuna YouTube pregleda. Pjesme su to koje bude emocije i uspomene, koje su obilježile brojne trenutke svih generacija.

Za Harija, Zagreb je posebno važno mjesto jer je upravo u njemu započeo svoju glazbenu karijeru.

"Veselim se stati na pozornicu Arene Zagreb i zapjevati u gradu u kojem je moja karijera i započela. Zadnje pripreme su u tijeku, radujem se, te s nestrpljenjem odbrojavam zadnje dane do nastupa", rekao je.

