Nakon trijumfalnog prvog solističkog koncerta, Teo Grčić predstavlja snažnu i dvosmislenu baladu!

Nakon uspješnog solističkog koncerta u Splitu, kantautor Teo Grčić predstavlja novi emotivni singl "Laž je sve što znaš", uz prateći videospot i simbolično objavljivanje povodom Dana žena.

Nakon velikog profesionalnog iskoraka i prvog solističkog koncerta u Splitu, poznati karizmatični kantautor Teo Grčić, predstavlja publici novi singl simboličnog naziva "Laž je sve što znaš".

Ovu emotivnu i duboku glazbenu priču koja ostavlja prostor svakom slušatelju da u njoj pronađe vlastitu istinu, autorski potpisuje sam Teo, kao i aranžman i to uz Mihaela Bluma, iskreno poručujući;

"Dragi ljudi, donosim vam jednu pjesmu koju jako volim. Zbog same dubine i u nekim trenucima dvosmislenosti teksta, neću vam nametati poruku. Smatram da uvijek morate izvući svoju, iako od mene volite čuti nekakvu intimniju recenziju. Mislim da će vam ova pjesma zaista zavrtjeti različite slike i emocije koje ste u životu proživjeli, ali isto tako, na kraju priče potaknuti na rast i ohrabriti za ono što dolazi. Za sve one koji su se već naježili i zaplakali dok su je slušali, i za one koje će, nadam se, tek dotaknuti, s ponosom predstavljam 'Laž je sve što znaš'. Uživajte, Vaš Teo."

Izlazak pjesme povodom Dana žena ima dodatnu simboliku – iako pjesma nije izravno posvećena ženama, odabrao je ovaj trenutak kao mali poklon ženama, ali i svim slušateljima, slaveći univerzalnu snagu emocija. Kako bi dodatno naglasio snagu pjesme, snimljen je i prateći videospot. Kamerom je sve zabilježio i režirao Vatroslav Divić, dugogodišnji Teov suradnik, estetski prateći atmosferu same pjesme te stvarajući prostor u kojem upravo emocija dolazi u prvi plan.

"Laž je sve što znaš" tako predstavlja logičan nastavak umjetničkog sazrijevanja Tea Grčića nakon koncertnog trijumfa, potvrđujući kako njegov glazbeni put ide uzlaznom putanjom, vođen iskrenošću, emocijom i sve čvršćom vezom s publikom, a ovoga puta i snažnom simbolikom Dana žena, kao iskrenom glazbenom čestitkom svim ženama.

