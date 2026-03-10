Houdek se pohvalio novim poslovnim pothvatom: ''Prodaja je i službeno krenula!''

Pjevač Jacques Houdek otkrio je da njegov Houdica webshop slavi rođendan te pozvao pratitelje da posjete stranicu.

Pjevač Jacques Houdek podijelio je lijepe vijesti sa svojim pratiteljima. Naime, napokon je službeno otvorio prodaju svog novog brenda Houdica.

Na društvenim mrežama otkrio je da je internetska trgovina otvorena 9. ožujka točno u 9 sati, a tom je prilikom pozvao sve zainteresirane da posjete stranicu i kreiraju svoju "houdicu".

Pogledaji ovo Celebrity Tepaju joj da je bosanska Adriana Lima: Tek su joj 24 godine, a već je miljenica gledatelja!

"Danas nam je divan dan, našem HOUDICA® webshopu rođendan! Devetog dana mjeseca ožujka točno u 'devet-nula-nula' otvorena je naša internetska trgovina u kojoj možete kreirati, naručiti i kupiti 100% svoju HOUDICU®", napisao je Houdek te je dodao i da su prvi kupci već stigli na stranicu.

Podsjetimo, Houdica je projekt kojim Houdek promiče body positivity i prihvaćanje vlastitog tijela, a brend je predstavljen kao "Croatian body positivity brand"

Pogledaji ovo Zanimljivosti Što se ove godine nalazi u poklon-vrećicama za sve nominirane na Oscarima?

Jacques Houdek, pjevač Foto: DNEVNIK.hr

Jacques Houdek Foto: Josip Moler/Cropix

Jacques je nedavno zajedno s obožavateljicom snimio obradu hita Krunoslava Kiće Slabinca, o čemu više pročitajte OVDJE.

Galerija 12 12 12 12 12

Jacques je u studenom zapjevao ispred Vukovarskog vodotornja. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Velika novost u privatnom životu naše bivše predsjednice: ''Otkrit ću vam i jednu malu tajnu...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Internet bruji o seksi fotkama Rite Ore: Grudnjakom od party-kapica podignula prašinu

Pogledaji ovo Preporuke Prava senzacija: Kako je priča o stolnom tenisu postala jedan od najvećih filmskih hitova godine?