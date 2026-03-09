Svijet ju je upoznao kao najljepšu djevojčicu, a sada je objavila veliku životnu vijest

Francuska manekenka Thylane Blondeau, koju su kao dijete proglašavali najljepšom djevojčicom na svijetu, zaručila se za Bena Attala.

Francuska manekenka Thylane Blondeau, koja je svjetsku slavu stekla još kao dijete kada je proglašena "najljepšom djevojčicom na svijetu", potvrdila je zaruke sa svojim partnerom Benom Attalom.

Radosnu vijest podijelila je na društvenim mrežama uz fotografije s romantičnog putovanja u Grčkoj, gdje ju je Attal zaprosio.

"Rekla sam da svom najboljem prijatelju. Evo nas zauvijek", napisala je kratko na Instagramu uz fotografiju prstena.

Blondeau je rođena 2001. u Francuskoj, a modni svijet upoznala je vrlo rano. Već s četiri godine hodala je pistom za slavnog dizajnera Jeana Paula Gaultiera, a s deset godina postala je najmlađa manekenka koja je pozirala za Vogue Paris.

Thylane Blondeau - 5 Foto: Instagram

Thylane Blondeau - 4 Foto: Profimedia

Thylane Blondeau - 4 Foto: Instagram

Globalnu popularnost stekla je 2006. kada ju je Vogue Enfants proglasio najljepšom djevojčicom na svijetu. Titula joj je donijela veliku pažnju medija, ali i brojne rasprave o dječjem modelingu.

Danas, s 24 godine, Blondeau je jedna od poznatijih manekenki svoje generacije. Tijekom karijere radila je s brojnim velikim modnim kućama i brendovima, uključujući Dolce & Gabbanu, Versace i L’Oréal.

Osim modelinga, okušala se i u glumi te se pojavila u filmovima poput "Belle & Sebastian: The Adventure Continues". Također je pokrenula i vlastiti modni brend te aktivno gradi karijeru kao poduzetnica i influencerica.

Iako je odrasla pred očima javnosti, Blondeau danas vodi uspješnu karijeru u modnoj industriji, redovito se pojavljuje na modnim događanjima i revijama te ima milijune pratitelja na društvenim mrežama.

Thylane Blondeau - 1 Foto: Instagram

Thylane Blondeau (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Thylane Blondeau - 3 Foto: Profimedia

Zaruke s Benom Attalom samo su najnovije poglavlje u životu manekenke koja je od dječje senzacije uspjela izgraditi ozbiljnu karijeru u svijetu mode – i ostati jedno od najprepoznatljivijih lica svoje generacije.

Tko su njezini roditelji, otkrijte OVDJE.

