Nova poruka Kate Middleton objavljena na društvenim mrežama odjeknula internetom

Princeza Kate obilježila je Međunarodni dan žena porukom podrške i objavom fotografija žena koje svojim radom doprinose zajednici.

Princeza od Walesa (44) na društvenim je mrežama obilježila Međunarodni dan žena porukom u kojoj je odala priznanje ženama koje svojim radom doprinose zajednicama diljem svijeta.

"Danas slavimo dobrotu, otpornost i tihu snagu žena u našim obiteljima i zajednicama", poručila je Kate u objavi.

Kate Middleton Foto: Instagram

Uz poruku je podijelila i niz fotografija žena koje rade važan i utjecajan posao u različitim organizacijama. Među njima su i Iram Siraj, međunarodno priznata profesorica dječjeg razvoja i obrazovanja na Sveučilištu u Oxfordu, te Hope Ngulube, bivša čuvarica prirode u organizaciji Conservation Lower Zambezi.

Kate Middleton - 8 Foto: Profimedia

Kate Middleton već godinama koristi Međunarodni dan žena kako bi istaknula inspirativne priče žena koje svojim djelovanjem mijenjaju društvo i pomažu drugima.

Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

Prošle je godine tim povodom odala počast i mladoj fotografkinji Liz Hatton, koja je preminula u 18. godini nakon borbe s rakom. Liz je prije smrti uspjela ostvariti jednu od svojih velikih želja, upoznati princezu od Walesa, s kojom je dijelila ljubav prema fotografiji.

Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Kate Middleton Foto: Profimedia

"Slavimo snagu i kreativnost Liz i njezine majke Vicky Hatton. Bila mi je čast upoznati ih u Windsoru", napisala je tada Kate, dodajući kako Lizino nasljeđe živi kroz hrabrost i ustrajnost njezine majke.

