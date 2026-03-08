Bojana Gregorić Vejzović objavila staru maminu fotku, slovila je kao jedna od naših najljepših glumica!

Bojana Gregorić Vejzović povodom Dana žena objavu na Instagramu posvetila je svojoj majci, legendarnoj glumici Božidarki Frajt.

Glumica Bojana Gregorić Vejzović na društvenim je mrežama obilježila Međunarodni dan žena.

Na svom Instagram profilu uputila je dirljive riječi svojoj majci, legendarnoj hrvatskoj glumici Božidarki Frajt, a uz emotivnu poruku podijelila je i njezinu staru fotografiju.

''Bila je samohrana majka dvoje djece. Nije se mirila s osrednjošću, te su njezin ustrajan stav prema izvrsnosti, nazivali teškim karakterom. 70-ih je upozoravala da i dalje nejednak položaj žena i muškaraca kada je u pitanju posao i vrednovanje istog. Ukazivala je već tada da: ''Redatelji ne vide glumice iza 35 godine života''. Osobno dostojanstvo bilo joj je važnije od sigurne plaće te je bila samostalni umjetnik cijeli život'', napisala je.

''Uz sve prepreke i ''zaobilaženja'' koja je profesionalno doživljavala, ostavila je iza sebe neke od najvažnijih filmova hrvatske kinematografije: ''Živa istina'' , ''Ljubica'', ''Ritam zločina'', ''Isprani''… Nepokolebljiv osobni i umjetnički integritet, često pojedinca izdvoji od grupe, često izostane podrška, osjećaj pripadanja, često usfali zaštita i toplina…. No ostaje nasljeđe hrabrosti na kojem grade nove generacije, neizbrisiv umjetnički trag! A ja….ja ju imam čast nazivati i svojom majkom'', dodala je.

''Danas, kad ju pitaju snima li; odgovara u svom stilu: ''Snimam, snimam, bubrege i srce uglavnom!'' Svim ženama sretan 8. Mart. Ostanite ustrajne, hrabre, svoje, dostojanstvene, nježne i snažne istovremeno'', poručila je.

Božidarka Frajt svojevremeno je slovila za jednu od najljepših zagrebačkih glumica, a zbog fotografije iz njezine mladosti neki su primijetili koliko majka i kći zapravo nalikuju jedna na drugu.

''Sjajno si to napisala'', ''Uvijek poštovana i voljena Božidarka Frajt'', ''Nezaboravna'', ''Sve se može kupiti, ali karakter i dostojanstvo ne'', ''Divna mama'', ''Obožavam! Frajerica'', ''Legenda bila i ostala zuvijek'', ''Bravo, prekrasna žena, divna majka'', ''Kako ste slične'', dio je komentara s Instagrama.

