Tony Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu: ''Osjećam odgovornost da ne ostanem ravnodušan''

Tony Cetinski neće nastupiti u Novom Sadu, a otkrio je to u svojoj novoj objavi na društvenim mrežama.

Udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata uputile su apel hrvatskim glazbenicima da otkažu ili premjeste najavljene koncerte u dvorani SPENS u Novom Sadu. Kao razlog naveli su da je taj prostor nakon okupacije Vukovara 1991. godine služio kao logor za hrvatske branitelje i civile.

Među glazbenicima koji su ondje trebali nastupiti bio je i Tony Cetinski, koji je ranije priznao da se nalazi u dilemi oko održavanja koncerta. Sada se ponovno oglasio i otkrio da je njegov nastup u toj dvorani – otkazan.

''Odluka je pala. Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U posljednjim danima upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan.''

''Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osjećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pjesmom, otvorena srca pa vjerujem da će i ovu moju odluku razumijeti, a ne osuditi. Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podjelama, nego upravo suprotno iz želje da glazba ostane ono što je uvijek bila, prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovdje dogodio.''

''Vjerujem da će doći vrijeme i mjesto gdje ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pjevati zajedno. Povrat ulaznica može se izvršiti od 9.3. na gigstix.com

Hvala svima na razumijevanju. ''

