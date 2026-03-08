Jandroković u izlasku sa suprugom nije skidao osmijeh s lica, u braku su više od 30 godina!

Gordan Jandroković i njegova supruga Sonja nisu skidali osmijeh s lica dok su uživali u kazališnoj večeri. Par je u braku od 1994. godine.
Naši fotografi snimili su par u foajeu kazališta, a kasnije i u publici dok su pratili premijeru, a osmijesi na njihovim licima otkrili su koliko su uživali.
Gordan Jandroković sa suprugom Foto: Marko Seper/PIXSELL
Gordan Jandroković sa suprugom Foto: Marko Seper/PIXSELL
Za ovu prigodu Jandroković je odabrao sivo odijelo i bijelu košulju, dok je njegova supruga zablistala u elegantnoj kombinaciji – smeđoj haljini i bež sakou, uz upečatljivu zlatnu torbicu.
Gordan Jandroković sa suprugom Foto: Marko Seper/PIXSELL
Gordan Jandroković sa suprugom Foto: Marko Seper/PIXSELL
Inače, Gordan i Sonja u braku su od 1994. godine i zajedno imaju troje djece, kćer Klaru te sinove Mihaela i Juricu.
Gordan Jandroković sa suprugom Foto: Tonci Plazibat / CROPIX
Sonja je po zanimanju liječnica, a rođena je u Pekingu te je dio života provela i u Bugarskoj jer je bila dijete diplomata. Njihova ljubavna priča započela je doista na prvi pogled, a Gordan je Sonju osvojio u Malinskoj na Krku. O njihovoj ljubavnoj priči više čitajte OVDJE.
Gordan i Sonja Jandroković - 4 Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Zanimljivost je da je Sonja rođakinja predsjednika Zorana Milanovića. Naime, ona je kći Zoranova ujaka, a malo tko zna da su po tome Jandroković i Milanović, koji se baš i ne slažu na poslovnom planu, zapravo obitelj.
Zoran Milanović, Sonja i Gordan Jandroković Foto: Josip Bandic / CROPIX
Zoran Milanović i Sonja Jandroković - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell
