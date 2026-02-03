Jandroković sa suprugom snimljen na svečanom događanju, njihova ljubavna priča nalik je filmu

U sklopu proslave Dana Grada Dubrovnika, Večera od Kandelore okupila je ugledne goste, a naši fotografi ondje su snimili i Gordana Jandrokovića sa suprugom.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sa suprugom Sonjom pojavio se na tradicionalnoj Večeri od Kandelore, koja se održava u sklopu proslave Dana Grada Dubrovnika i Feste sv. Vlaha.

Bračni par snimljen je u ugodnoj i svečanoj atmosferi povijesnog ambijenta. Za tu prigodu Jandroković je odabrao klasično tamno odijelo s kravatom, dok je njegova supruga Sonja bila elegantna u decentnoj kombinaciji, s profinjenim detaljima koji su se savršeno uklopili u večer ispunjenu tradicijom i simbolikom.

Gordan Jandroković sa suprugom Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Inače, Gordan i Sonja u braku su od 1994. godine i zajedno imaju troje djece, kćer Klaru te sinove Mihaela i Juricu.

Gordan i Sonja Jandroković - 4 Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Sonja je po zanimanju liječnica, a rođena je u Pekingu te je dio života provela i u Bugarskoj jer je bila dijete diplomata. Njihova ljubavna priča započela je doista na prvi pogled, a Gordan je Sonju osvojio u Malinskoj na Krku.

O njihovoj ljubavnoj priči više čitajte OVDJE.

Sonja i Gordan Jandroković Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Zanimljivost je da je Sonja rođakinja predsjednika Zorana Milanovića. Naime, ona je kći Zoranova ujaka, a malo tko zna da su po tome Jandroković i Milanović, koji se baš i ne slažu na poslovnom planu, zapravo obitelj.

