Ella Dvornik otkrila da će tjedan dana živjeti s bivšim: "Proživljavamo pakao na zemlji..."

Ella Dvornik otkrila je da zbog podijeljenog skrbništva svaki drugi tjedan živi u istoj kući u Istri s bivšim suprugom i kćerima, što je sama opisala kao apsurdnu, ali nametnutu situaciju.

Influencerica Ella Dvornik iznenadila je pratitelje objavom na Instagramu, gdje je otkrila da ovaj tjedan boravi u kući u Istri zajedno s bivšim suprugom i njihovim kćerima.

"Sretan vam ponedjeljak. Prvi tjedan je u drugom mjesecu, a to znači da ja opet idem tjedan dana živjeti sa svojim bivšim. Ovaj put u Istru nosim samo stvari za trening i ovako da se obučem, jer sam prošli put nosila outfite kao da se lijepo oblačim, ali sad mi se ne da. I moram ponijeti pidžamu, jer je u toj kući toliko hladno, što je ironično, s obzirom na to da u njoj proživljavamo apsolutni pakao na zemlji", napisala je.

Podsjetimo, Ella je ranije kroz pitanja i odgovore s pratiteljima pojasnila obiteljsku situaciju, kada ju je netko upitao je li curice žive s njom. Na to je odgovorila: "Bravo, odmah u glavu. Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad). Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu."

Posebnu pažnju izazvala je i njezina iskrenost o neobičnom dogovoru s bivšim suprugom Charlesom Pearceom, s kojim svaki drugi tjedan dijeli isti krov zbog djece.

"Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili", otkrila je Ella.

Inače, Ella i Charles zajedno su proveli deset godina. Vjenčali su se 2019. u Las Vegasu, a da se rastaju, objavili su još 2023. godine. Njihov brakorazvodni proces još nije gotov, a zbog toga što im je stalna adresa bila u Balama, ročišta brakorazvodne parnice održavaju se u Puli te su zatvorena za javnost.

