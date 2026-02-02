Ovako je izgledalo kada se Thompson popeo na pozornicu i zapjevao svoje najveće hitove!

Nakon dolaska rukometaša na pozornicu, Marko Perković Thompson s Hrvatskim ružama zapalio je Trg bana Jelačića pjesmom "Ako ne znaš šta je bilo", posvetom kapetanu Martinoviću i nizom hitova koji su doček pretvorili u euforično slavlje.

Nakon što su hrvatski rukometaši jedan po jedan izašli na pozornicu Trga bana Jelačića uz gromoglasan pljesak, baklje i navijačku euforiju, atmosferu je do usijanja doveo dolazak Marka Perkovića Thompsona.

Thompson je zajedno s Hrvatskim ružama zapjevao "Ako ne znaš šta je bilo", dok je Trg uglas skandirao njegovo ime – "Marko, Marko".

Doček rukometaša Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Doček rukometaša Foto: Davor Puklavec/Pixsell

"Hvaljen Isus i Marija dragi prijatelji, dobra večer. Evo čujete u pozadini pjesmu, za Ivane, ima poseban Ivan večeras", obratio se okupljenima, aludirajući na kapetana Martinovića, za kojeg su suigrači posebno zatražili pjesmu.

Doček rukometaša Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Doček rukometaša - 3 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Nakon toga Trgom je odjeknula pjesma "Ravnoteža, a večer se nastavila uz dobro poznate taktove "Geni kameni" i "Lijepa li si", uz koje je slavlje doseglo vrhunac.

Doček rukometaša - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Doček rukometaša - 2 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

