''Naježila sam se!'' Poslušajte kako hit Tereze Kesovije zvuči u izvedbi popularne srpske pjevačice

Neočekivan potez Teodore Džehverović izazvao je oduševljenje na društvenim mrežama nakon što je zapjevala veliki hit Tereze Kesovije.

Srpska pjevačica Teodora Džehverović na društvenim mrežama objavila je video kojim je sve ostavila bez daha.

Na svom TikTok profilu podijelila je video u kojem pjeva veliki klasik Tereze Kesovije ''Moja posljednja i prva ljubavi'', pjesmu koja se godinama smatra bezvremenskom baladom regije.

U kratkom, ali snažnom isječku Džehverović pokazuje svoju vokalnu širinu i emotivnu interpretaciju, što je u komentarima odmah izazvalo lavinu pozitivnih reakcija. Fanovi i pratitelji iskoristili su priliku da joj poruče kako bi se trebala češće baviti ovakvim stilom glazbe — naglašavajući da joj glas izvan pop-folk žanra zvuči posebno dojmljivo.

''Zauvijek je enigma zašto pjevaš na playback, a imaš ovakav glas'', ''Potreban nam je cijeli album s baladama'', ''Naježila sam se'', ''Savršenstvo'', ''Teodora, bez riječi sam...'', neki su od komentara ispod videa.

Teodora je do sada publiku navikla na moderni pop-folk i urbani zvuk, a njezinu karijeru obilježili su brojni hitovi poput ''U 4 oka'', ''Hijena'', ''Kristijan Grej'', ''Rari'', ''Tresi, tresi'', ''Gasolina'', kao i iznimno uspješna suradnja s Devitom na pjesmi ''Vudu'', koja je ostvarila višemilijunske preglede i streamove diljem regije.

