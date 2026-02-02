Pretraži
''enigma je...''

''Naježila sam se!'' Poslušajte kako hit Tereze Kesovije zvuči u izvedbi popularne srpske pjevačice

Piše J.C., Danas @ 16:20 Zanimljivosti komentari
Teodora Džehverović Teodora Džehverović Foto: Screenshot

Neočekivan potez Teodore Džehverović izazvao je oduševljenje na društvenim mrežama nakon što je zapjevala veliki hit Tereze Kesovije.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Ponosni na naše rukometaše - s broncom se vratili u domovinu!
''imamo tu srčanost!''
Poznati Hrvati ponosni na naše rukometaše: ''To je taj naš borbeni duh!''
Željko Bebek posjetio Vukovarski vodotoranj
''bravo bebeki!''
Željko Bebek posjetio jedno od najvažnijih mjesta hrvatske povijesti: ''Poklonio se našoj žrtvi...''
Srpska pjevačica Teodora Džehverović oduševila fanove izvedbom velikog hita Tereze Kesovije
''enigma je...''
''Naježila sam se!'' Poslušajte kako hit Tereze Kesovije zvuči u izvedbi popularne srpske pjevačice
Komedija "Svadba" postala najgledaniji hrvatski film svih vremena
ogroman uspjeh
Komedija "Svadba" postala najgledaniji hrvatski film svih vremena, ovo je brojka!
Prepuna dvorana Lisinski još jednom je pokazala snagu velikog purgerskog srca
spoj glazbe i humanosti
Prepuna dvorana Lisinski još jednom je pokazala snagu velikog purgerskog srca!
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce
oglasio se
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce!
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Zlatko Dalić uručio nagradu Cesarica Marku Perkoviću Thompsonu
rijetki javni istup glazbenika
Zagrljaj koji je obilježio večer: Ovako je izbornik Dalić uručio Thompsonu prestižnu glazbenu nagradu
Antonela Srna bodrila Hrvatsku s tribina: Sestra Zvonimira Srne na polufinalu protiv Njemačke
privukla poglede
Znate li tko je ljepotica s tribina na polufinalnoj utakmici Hrvatske? Sestra je jednog od rukometaša
Tko je libanonska pjevačica kojoj su u pola godine preminula dva sina?
glas je nacije
Nezamisliva bol jedne žene: Tko je pjevačica kojoj su u pola godine preminula dva sina?
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Vlada preuzima organizaciju dočeka brončanih rukometaša
Preokret
Vlada danas organizira doček brončanih rukometaša: Pjevat će Thompson
Sandra Benčić: Policija je ušla u prostorije Možemo!
Policija objasnila
FOTO "Jasno je tko stoji iza toga": Policija u prostorijama Možemo!, Benčić otkrila što se događa
Izjava gradonačelnika Tomislava Tomaševića nakon odluke Vlade o organizaciji dočeka na Trgu
doček rukometaša
Tomašević: "Ovo je udar države na Zagreb i nezapamćeno nasilje! A ovo su tri HDZ-ove laži..."
show
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce
oglasio se
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce!
Goran Kočiš, Stjepan Vukadin, Mario Mihelj na dodjeli nagrade Zlatni studio
žiri za deset!
Tri mušketira našeg MasterChefa zablistali od glave do pete na prestižnoj dodjeli nagrade!
zdravlje
Što jesti za doručak na poslu? Ako još uvijek idete u pekaru, ovo morate pročitati
Piše nutricionistica
Što jesti za doručak na poslu? Ako još uvijek idete u pekaru, ovo morate pročitati
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Piše liječnica
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Drama oko dočeka rukometaša dobila urnebesan meme! Pogledajte što je nasmijalo publiku
Smiješno
Drama oko dočeka rukometaša dobila urnebesan meme! Pogledajte što je nasmijalo publiku
Ovaj kviz pokazuje tko je svestrani znalac, a tko samo blefira
Provjerite koliko toga znate
Ovaj kviz pokazuje tko je svestrani znalac, a tko samo blefira
Jela je popularno povrće svakog dana i pokazala šokantan utjecaj koji je imalo na njezino tijelo
Ogromna razlika
Jela je popularno povrće svakog dana i pokazala šokantan utjecaj koji je imalo na njezino tijelo
tech
Panika zbog novog AI alata: Veliki pad cijene dionica poznatih kompanija
Disrupcija tržišta?
Panika zbog novog AI alata: Veliki pad cijene dionica poznatih kompanija
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Svaka aktivnost je bitna
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
VIDEO Izraelci pokazali moć "Željezne šake" u uništavanju dronova koji prijete vojnim vozilima
Nova vrsta obrane
VIDEO Izraelci pokazali moć "Željezne šake" u uništavanju dronova koji prijete vojnim vozilima
sport
FOTO Oglasili se hrvatski rukometaši nakon otkazivanja dočeka: Poruke su jasne
"Što reći?"
FOTO Hrvatski rukometaši oglasili se nakon otkazivanja dočeka: Poruke su jasne
Jedna rečenica bila je dovoljna da danski navijači izvižde izbornika
na slavlju u herningu
Jedna rečenica bila je dovoljna da danski navijači izvižde izbornika
Žestoke kritike na račun Mandića iz Danske: "Potpuno besmisleno, publika ima pravo..."
Nije im se dopalo
Žestoke kritike na račun Mandića iz Danske: "Potpuno besmisleno, publika ima pravo..."
tv
U dobru i zlu: Sve se promijenilo u sekundi – donio je odluku da odlazi
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sve se promijenilo u sekundi – donio je odluku da odlazi
Daleki grad: Kad snimanje završi, sukobi nestaju - ovako glumci provode trenutke iza kamera
DALEKI GRAD
Daleki grad: Kad snimanje završi, sukobi nestaju - ovako glumci provode trenutke iza kamera
Kumovi: Odlučio je sve riskirati zbog ljubavi – sada ga čekaju ozbiljni problemi
KUMOVI
Odlučio je sve riskirati zbog ljubavi – sada ga čekaju ozbiljni problemi
putovanja
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Tajna dugovječnosti?
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Najbolja mjesta za posjetiti u 2026.
Prema Tripadvisoru
Ako pitate svjetske putnike, ovih 10 mjesta treba posjetiti u 2026. godini
Tjedni jelovnik brza jela od 2.2 do 8.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se rade brzo i bez puno kompliciranja
novac
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
Za probleme krive Hrvatske šume?
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
Ministarstvo zdravstva izdvaja tri milijuna eura za softver o praćenju specijalizacija
Cijena nije najvažnija
Ministarstvo zdravstva izdvaja tri milijuna eura za softver o praćenju specijalizacija
Zlato nikad skuplje, nakit sve lakši: Kako talijanski zlatari prilagođavaju dizajn
Važno da je zlato
Zlato nikad skuplje, nakit sve lakši: Kako talijanski zlatari prilagođavaju dizajn
lifestyle
Što znači kada se mačka protegne pred vama
Ne radi to bezveze
Jeste li primijetili da to radi? Evo što znači kada se mačka protegne pred svojim vlasnikom
Glamurozno izdanje Meri Goldašić za dodjelu nagrada Cesarica
ČISTI GLAMUR
Wow! Spektakularna haljina u kojoj Meri Goldašić izgleda kao milijun dolara
Elegantno izdanje Davorke Dalić za dodjelu nagrada Cesarica
SVE JE POGOĐENO
Ništa nije višak: Elegantno i samouvjereno izdanje Davorke Dalić za dodjelu nagrada
sve
FOTO Oglasili se hrvatski rukometaši nakon otkazivanja dočeka: Poruke su jasne
"Što reći?"
FOTO Hrvatski rukometaši oglasili se nakon otkazivanja dočeka: Poruke su jasne
Što znači kada se mačka protegne pred vama
Ne radi to bezveze
Jeste li primijetili da to radi? Evo što znači kada se mačka protegne pred svojim vlasnikom
Jedna rečenica bila je dovoljna da danski navijači izvižde izbornika
na slavlju u herningu
Jedna rečenica bila je dovoljna da danski navijači izvižde izbornika
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene