Svi su mislili da je gola: Kako se Heidi Klum uopće mogla kretati u ovome?

Heidi Klum bila je u središtu pozornosti na dodjeli Grammyja 2026. Njemački supermodel pojavio se na crvenom tepihu u haljini od lateksa boje kože zbog koje je mnogima na prvi pogled djelovalo kao da je gotovo gola.

Haljina je bila uska, bez naramenica i do koljena, potpuno priljubljena uz tijelo te je jasno naglašavala njezinu figuru i poprsje.

Zbog sjajnog materijala i boje koja se stapala s njezinom kožom izgledala je vrlo provokativno. S bočne strane haljina je imala kopče, što je dodatno privuklo pozornost.

Heidi je cijeli look upotpunila cipelama u istoj boji, čime je još više pojačala dojam ''gole'' siluete.

Iako se mnogi pitaju koliko je takva haljina bila udobna, Klum je samouvjereno pozirala fotografima i pokazala da zna kako privući poglede.

