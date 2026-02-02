Naš rukometni div iz Ljubuškog sreću u ljubavi pronašao je s tajanstvenom plavušom, evo kako ona izgleda

Matej Mandić privatni život drži dalje od javnosti, ali njegov profil na Instagramu otkriva da je sretno zaljubljen.
Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom rukometnom prvenstvu, a u utakmici protiv Islanda, koja im je donijela mjesto na postolju, briljirao je vratar Matej Mandić.
Dok se o njegovim obranama i doprinosu momčadi mnogo govorilo, njegove društvene mreže otkrivaju i privatnu stranu – Mandićevo srce već je zauzeto.
Naš rukometaš već neko vrijeme ljubi plavušu imena Ivana Perić, a upravo to otkrivaju i fotografije koje dijele na društvenim mrežama.
Matej Mandić s djevojkom Foto: Instagram
Na jednoj od njih par pozira elegantno dotjeran, zagrljen i nasmijan, dok na drugoj emocije dolaze do izražaja nakon utakmice – u sportskom okruženju, bez skrivanja nježnosti. Tu su i opušteni trenuci iz privatnog života, gdje se vidi bliskost i prirodna povezanost, daleko od reflektora i velikih pozornica.
Matej Mandić s djevojkom Foto: Instagram
Matej Mandić s djevojkom Foto: Instagram
Poznato je i da ta mlada dama studira u Zagrebu.
