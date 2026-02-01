Pobjednik Survivora uz fotku ogromne tranformacije progovorio o borbi s mentalnim zdravljem

Luciano Plazibat pokazao je veliku fizičku transformaciju, otkrivši da mu je intenzivno treniranje pomoglo nositi se s mentalno zahtjevnim razdobljem i ADHD-om, koji naziva svojom supermoći.
Ipak, još veću pažnju privukao je iskren opis u kojem je otvoreno progovorio o mentalno zahtjevnom početku godine i borbi s ADHD-om. Priznao je da je siječanj bio sve samo ne lagan – problemi sa snom, nemirne misli i konstantna potreba da se 'istroši' doveli su ga do toga da trening postane jedini pravi ispušni ventil i izvor dopamina.
Luciano je napisao kako je u tom razdoblju stvorio brojne nove navike, posložio prioritete i fokus prebacio na 2026. godinu, no intenzitet svega toga na kraju ga je iscrpio. Unatoč tome, poručuje da i dalje vjeruje kako će svaka nova godina biti bolja od prethodne te s uzbuđenjem najavljuje događaje koji ga čekaju već u veljači.
Luciano Plazibat - Survivor Foto: Nova TV
Posebno je naglasio da mu nije uvijek sve idealno, ali da je sretan i zahvalan što ima priliku raditi ono što voli, a ADHD je nazvao svojim supermoćima. Na kraju je otkrio i da je od svih fotografija odlučio objaviti upravo onu iz teretane jer se u tom trenutku osjećao dobro u vlastitoj koži, i to se, sudeći po reakcijama, itekako vidi.
