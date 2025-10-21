Mišići isklesani do savršenstva! Pobjednik Survivora pohvalio se drastičnom transformacijom

Luciano Plazibat na društvenim se mrežama pohvalio tranformacijom samo 10 mjeseci nakon showa.

Luciano Plazibat, pobjednik prošle sezone Survivora, pohvalio se svojom velikom transformacijom deset mjeseci nakon izlaska iz showa.

Na Instagramu je podijelio fotografije na kojima je pokazao kako je izgedao kada je izašao iz showa te one na kojima je pokazao kako danas izgleda, a rezultati su zaista hvale vrijedni.

''Na početku sam mislio da se nikad neću uspjeti vratiti u normalu jer doslovno razviješ fobiju od osjećaja gladi. Prva dva mjeseca, čim bih osjetio ikakvu glad, samo bih trpao u sebe – znao sam pojesti i po kilogram karamela kokica (zamislite dvije kante kokica) kao "malo slatko", započeo je.

Pogledaji ovo Celebrity Narodne pjesme Željka Golika ostavile su neizbrisiv trag, ove publika najviše pamti

''U ovom procesu moje tijelo je prošlo sve: od konstantne napuhanosti, problema s probavom, do raznih pokušaja mršavljenja i brzog vraćanja kilograma – jer mislim da je to bio pravi šok'', dodao je.

Luciano Plazibat transformacija Foto: Instagram

''Sad kad gledam unatrag – ne žalim. Naučiš još više o sebi i svom tijelu i shvatiš da je sve to dio procesa. Ali na tebi je samo – ne odustati! Nekome to zvuči lagano, nekome teško, ali to je doslovno borba protiv samoga sebe. I bude to najslađa pobjeda'', napisao je.

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo je pjevač Željko Golik

Galerija 31 31 31 31 31

''Ovaj post objavljujem jer sam sretan zbog sebe – zbog svega što sam prošao u ovom periodu i koliko nisam bio strog prema sebi. Drago mi je ako ikoga motivira'', zaključio je.

Luciano Plazibat Foto: Nova TV

Luciano Plazibat, Survivor - 11 Foto: Nova TV

Luciano Plazibat, Survivor - 4 Foto: Nova TV

Nedavno je i za naš IN magazin progovorio o avanturi koja ga je naučila hrabrosti i upornosti. Više pogledajte u prilogu OVDJE.

Luciano Plazibat Foto: Nova TV

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jennifer Aniston objasnila je tajnu koja se skriva iza njezina savršenog trbuha u 57. godini

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Supruga srpskog zavodnika javila se s plaže na Maldivima, dobila niz komentara u kratkom roku

Pogledaji ovo Celebrity Naš zgodni glazbenik pokazao svoj novi dom! Preslatki detalj na zidu ukrao je poglede