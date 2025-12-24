Diskretni dolazak Martine Dalić i supruga u Arenu Zagreb nije prošao nezapaženo

Martina Dalić sa suprugom Nikom snimljena je u Areni Zagreb, gdje je prisustvovala koncertu Strauss Christmas Gala.

Zagrebačka Arena u utorak je nakratko zaronila u ritam valcera velikim multimedijalnim spektaklom Strauss Christmas Gala. Kroz višesatni show, publika je mogla uživati u kombinaciji valcera, baleta, marševa, opere i raskošne scenske umjetnosti, organizirane povodom 200. obljetnice Johanna Straussa ml.

Priliku da pogleda spektakl nije propustila ni Martina Dalić, nekadašnja ministrica gospodarstva i danas predsjednica Uprave Podravke, koja je snimljena zajedno sa suprugom Nikom Dalićem.

Martina i Niko Dalić - 1 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Martina i Niko Dalić - 2 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Martina i Niko Dalić - 3 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Uglađeni bračni par snimljen je u publici prije početka koncerta, gdje su u opuštenoj atmosferi čekali glazbeni spektakl.

Za ovu je prigodu odabrala elegantnu crnu kombinaciju s toplim šalom, dok je njezin suprug bio u klasičnom izdanju – sako i košulja, bez suvišnih detalja. Na fotografijama se vidi kako zajedno pregledavaju mobitel i razgovaraju, a u pojedinim trenucima i pozorno prate događanja u dvorani dok se Arena polako punila.

Martina Dalić i suprug Niko Foto: Josip Moler / CROPIX

Martina i Niko Dalić - 5 Foto: Josip Moler / CROPIX

Martina i Niko Dalić - 2 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Iako je pozornost uglavnom bila usmjerena na izvođače, pojavljivanje Dalićevih je privuklo pažnju okupljenih, koji su bez velikog protokola, diskretno i nenametljivo uživali u koncertu koji je još jednom potvrdio status jednog od najpopularnijih božićnih glazbenih događaja u Hrvatskoj.

