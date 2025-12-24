Zašto je nekada najljepša sportašica svijeta nestala iz javnosti? Mir je izgradila uz fatalnog pjevača

Nekada najljepša sportašica svijeta s 21 godinom povukla se iz tenisa i pronašla mir uz Enriquea Iglesiasa.

Nekadašnja teniska superzvijezda Anna Kournikova prošlog je tjedna na svijet donijela svoje četvrto dijete s partnerom Enriqueom Iglesiasom, gotovo 25 godina nakon što su započeli jednu od najdugovječnijih i najtajanstvenijih veza u svijetu slavnih.

Iako je bila jedna od najfotografiranijih žena na planetu, 44-godišnja Anna već godinama vodi povučen i miran život. Profesionalnu karijeru bila je prisiljena završiti s tek 21 godinom, ponajviše zbog niza teških ozljeda koje su je pratile na samom vrhuncu slave.

Anna Kournikova, Enrique Iglesias Foto: Afp

Danas živi u luksuznoj vili u Miamiju, okruženoj zidom visokim gotovo pet metara, zajedno s Enriqueom i njihovo četvero djece – blizancima Lucy i Nicholasom (7), kćeri Mary (5) te novorođenom bebom.

Par se upoznao 2001. godine na snimanju spota za Enriqueov hit ''Escape'', a od tada gotovo u potpunosti čuvaju privatnost.

Par, koji je zajedno više od dva desetljeća, poznat je po tome da izbjegava javna pojavljivanja i intervjue. I dok 50-godišnji Enrique redovito nastupa pred obožavateljima diljem svijeta, Anna se u javnosti pojavljuje vrlo rijetko, piše Daily Mail.

Na vrhuncu slave Kournikova je bila magnet za paparazze, ali i česta meta zlobnih komentara o navodnom neskladu između njezina izgleda i sportskih rezultata. Njezin privatni život godinama je bio pod povećalom, do te mjere da je svojedobno za Sports Illustrated ironično izjavila:

''U svakoj zemlji koju posjetim imam drugog dečka i sa svima se ljubim.''

Anna Kournikova Foto: Afp

Annina potreba za privatnošću ima i vrlo konkretne razloge. Godine 2005., dvije godine nakon umirovljenja, bila je meta progonitelja Williama Lepeske, koji je gol preplivao Biscayne Bay nadajući se da će doći do njezine kuće. Nakon incidenta, koji je završio srećom bez posljedica, Anna je angažirala tjelohranitelje i dodatno pojačala sigurnost doma.

Anna Kournikova Foto: Afp

O tom razdoblju otvoreno je govorila.

''Bila sam apsolutno šokirana i preplašena te vrlo zabrinuta za vlastitu sigurnost. Bilo je to vrlo zastrašujuće – znati da negdje postoji netko tko je opsjednut vama'', rekla je svojedobno, piše Daily Mail.

S obzirom na način na koji je bila prikazivana u mladosti – Sports Illustrated ju je sa samo 16 godina nazvao ''teen sexpot'' – incident je imao mračnu pozadinu. Do trenutka kada ju je muški magazin FHM 2002. godine proglasio najseksi ženom na svijetu, Anna je već bila globalni fenomen. Inspirirala je čak i računalni virus koji je nosio njezino ime, a spomenuta je i u kultnoj seriji ''Prijatelji''.

Anna Kournikova Foto: Afp

Unatoč svemu, način na koji je bila percipirana nije umanjio njezine sportske uspjehe. Bila je najplaćenija sportašica na svijetu, dvaput je osvojila Australian Open u ženskim parovima s Martinom Hingis, igrala završnice Roland Garrosa, Wimbledona i US Opena te 1999. godine postala svjetski broj jedan u parovima.

Anna Kournikova Foto: Afp

Njezin utjecaj osjetio se i godinama kasnije. Nakon njezina umirovljenja ruski ženski tenis doživio je procvat, a Svetlana Kuznjecova jasno je istaknula koliko je Anna bila važna za cijelu jednu generaciju tenisačica.

Anna Kournikova Foto: Afp

Iako se danas rijetko pojavljuje u javnosti, jasno je da je Anna Kournikova ostavila dubok trag – ne samo u sportu nego i u kulturi. Danas, daleko od reflektora, piše novo poglavlje života, posvećeno obitelji i miru koji joj je nekoć bio uskraćen.

Anna Kournikova, Enrique Iglesias Foto: Afp

Tko je Sergej Fedorov, njezin navodno prvi suprug? Više o njemu pročitajte OVDJE.

