Upoznala ga je sa 16 godina, živjeli su zajedno, no kad su svi spominjali brak slomila mu je srce i pobjegla s pjevačem

Prije Enriquea Iglesiasa, Ana Kurnjikova bila je u dugogodišnjoj vezi sa sunarodnjakom i uspješnim hokejašem Sergejem Fedorovim.

Iako u svojoj kratkotrajnoj teniskoj karijeri nije osvojila nijedan turnir, Anu Kurnjikovu često vežemo uz tenis, pogotovo jer je zbog svoje ljepote privlačila pozornost. Danas je Ana u izvanbračnoj vezi s pjevačem Enriqueom Iglesiasom s kojim ima troje djece. Međutim, mnogi ne znaju kako je prije Iglesiasa Kurnjikova bila u veoma ozbiljnoj vezi sa svojim sunarodnjakom i uspješnim hokejašem Sergejem Fedorovim.

Između njih dvoje bilo je 12 godina razlike, a upoznali su se kada je ona imala tek 16 godina. Veoma brzo nakon prvog izlaska, počeli su živjeti zajedno, što je izazvalo kritike u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su oboje živjeli i razvijali karijere, zbog toga što je Kurnjikova bila maloljetnica. Sportski par se nije obazirao na komentare jer su ionako provodili puno vremena odvojeno.

Do promjene u dinamici veze je došlo 2001. godine, kada je tabloid The Sun objavio da su se 20-godišnja Kurnjikova i 32-godišnji Fedorov tajno vjenčali. Dok je Kurnjikova uporno demantirala glasine o braku, Fedorov i njegov menadžer su tvrdili da je došlo do formalizacije odnosa. I danas nije poznato jesu li zbilja bili u braku, ali poznata je informacija kako se Kurnjikova nakon konačnog raskida 2003. odrekla stana u Miamiju u Fedorovovu korist.

Još dok je bila u vezi s Fedorovim, Kurnjikova je započela aferu s njegovim kolegom Pavelom Bureom, šurjakom glumice Candace Cameron Bure, a toliko su bili bliski da su mediji počeli pisati o njihovim zarukama. Ipak, ni Bure ni Fedorov na kraju nisu uspjeli osvojiti srce Ane Kurnjikove, koja je na snimanju spota za pjesmu "Hero" upoznala Iglesiasa s kojim je i danas.

I dok Kurnjikova nikad više poslije konačnog razlaza nije komentirala vezu s Fedorovim, on je tu vezu opisao kao grip, jer je morao preći preko svojih osjećaja i izliječiti slomljeno srce. Fedorov je bio aktivni igrač do 2012. godine, a zbog svojih uspjeha u sportu postao je član hokejaške Kuće slavnih. Do siječnja 2024. kao trener je vodio CSKA Moskvu, no sada se posvetio obitelji koju je zasnovao s Corrinom Fedorov.

Ana se pak rijetko pojavljuje u javnosti, a zadnja objava na Instagramu datira iz lipnja.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Hana Huljić Grašo objavila prvu fotografiju s kćerkicom Albom i novorođenim Tonijem!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Tko je Zrinka Ljutić, mlada skijašica kojoj je jedinoj za rukom pošlo ponoviti uspjeh Janice Kostelić?

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se voditeljice Mirne Berend? Njezina najnovija fotografija sve je pomalo iznenadila!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate li se svih pobjednika MasterChefa? Jedan kuha daleko od Hrvatske, a neki su od kuhače ipak odustali!

Pogledaji ovo Celebrity Ovako je Seve komentirala rezultat Dragana Primorca na predsjedničkim izborima!

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević zabrinuta uputila apel roditeljima: ''Ne podržavajte ih u tome, koja je poanta!?''