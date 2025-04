Možete li Marija Rotha zamisliti s kosom? Nekad je imao kovrče, vjerovali ili ne!

Mario Roth nekad davno natjecao se u showu Nove TV, a tada je izgleda potpuno drugačije.

Frontmen grupe Vigor Mario Roth danas je jedan od najprepoznatljivijih ćelavaca na našoj estradi.

Šarmantnog Slavonca teško je zamisliti s kosom, no rijetki su ga takvog jednom imali priliku vidjeti.

Mario Roth u showu Story Supernova Foto: Nova TV

Naime, Roth se natjecao u prvom hrvatskom talent showu Story Supernova 2003. godine.

''Ja sam u to vrijeme bio vrlo mlad, imao sam svega 22 godine i drago mi je da sam bio i dio toga, da sam imao iskustvo u pjevačkom showu. No da sad nisam tako uspješan s grupom Vigor, ne bih više prolazio takve showove, jer za prave rezultate samo treba jako puno raditi. Ništa ne dolazi preko noći, za prave stvari u životu se čovjek treba zaista potruditi i treba raditi na sebi. Ja sam sad ostvario jednu zaista lijepu i veliku karijeru, ali uvijek će mi taj show biti u divnom sjećanju jer sam tu stekao i neka nova prijateljstva i upoznao nove divne mlade ljude i to je zapravo najveće bogatstvo iz cijele te priče", prisjetio se Mario u intervjuu za naš portal.

Mario Roth Foto: Nova TV

Podsjetimo, Rotha trenutno gledamo kao člana žirija u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Mario Roth - 2 Foto: Nova TV

Mario Roth - 3 Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

''Kad su u pitanju Enis, Minea i Goran, zaista smo se našli po energiji i mislim da su to gledatelji itekako osjetili u prošloj sezoni. Beskrajno smo uživali u cijelom procesu, u transformacijama, imitacijama i talentu svih tih mladih ljudi koji su nas potpuno očarali. Tijekom snimanja bilo je mnogo smijeha, zezancije i spontanih trenutaka. Postali smo jedna velika obitelj, ne samo mi u žiriju, nego i cijela produkcija. I to se nastavilo i u ovoj sezoni, što me iznimno veseli'', rekao nam je prije ove sezone showa.

Otkrio nam je i razmišlja li o solo-karijeri te odlazi li često u rodni grad Osijek, a cijeli intervju pročitajte OVDJE.

