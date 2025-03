Umrijet ćete od smijeha kad vidite čime bi se Mario Roth bavio da odustane od pjevanja!

Povodom početka nove sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' donosimo intervju s članom žirija, našim poznatim pjevačem Mariom Rothom.

Mario Roth za naš portal podijelio je svoje dojmove o novoj sezoni showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' u kojoj ga opet gledamo kao člana žirija.

Otkrio je raduje li se novim transformacijama, ali i ponešto novo o svom privatnom životu.

''Neizmjerno se radujem novoj sezoni Tvoje lice zvuči poznato! To je jedan od najgledanijih i najzabavnijih showova u Hrvatskoj, a sada polako ulazimo u njegovu devetu sezonu. Ono što me najviše veseli je činjenica da će gledatelji ponovno imati priliku vidjeti neka nova mlada lica koja su nevjerojatno talentirana. Siguran sam da će nakon ove sezone za mnoge od njih tek početi šira priča i da će ih publika još više zavoljeti.''

Mario Roth - 2 Foto: Nova TV

On i ostatak žirija već su uigrana ekipa.

''Kad su u pitanju Enis, Minea i Goran, zaista smo se našli po energiji i mislim da su to gledatelji itekako osjetili u prošloj sezoni. Beskrajno smo uživali u cijelom procesu, u transformacijama, imitacijama i talentu svih tih mladih ljudi koji su nas potpuno očarali. Tijekom snimanja bilo je mnogo smijeha, zezancije i spontanih trenutaka. Postali smo jedna velika obitelj, ne samo mi u žiriju, nego i cijela produkcija. I to se nastavilo i u ovoj sezoni, što me iznimno veseli.''

Kakve transformacije najviše voli gledati?

''Najviše volim transformacije u kojima kandidati utjelovljuju izvođače koje inače ne slušaju privatno – one koji nisu na njihovoj playlisti. Mislim da je to najveći izazov jer moraju potpuno izaći iz svoje zone komfora. Najzahtjevnije su definitivno transformacije u kojima muškarci moraju postati žene i obrnuto. Tu se ne radi samo o vizualnoj promjeni – treba prilagoditi i glas, način kretanja, geste. Posebno je teško ženskim kandidatkinjama kada moraju imitirati muške izvođače jer je njihov vokalni raspon potpuno drugačiji. Pretvoriti jedan ženski sopran ili mezzosopran u dubok, muški glas zaista je veliki izazov.''

Što od nove sezone mogu očekivati naši gledatelji?

''Gledatelji mogu očekivati ono što su navikli svih ovih sezona – vrhunsku zabavu za cijelu obitelj! Ovaj show nije natjecanje u pjevanju, ovo nije Eurosong – ovo je zabavna emisija koja ima i humanitarni karakter. Kandidati nastupaju kako bi pomogli udrugama kojima je financijska pomoć zaista potrebna, i to cijeloj priči daje dodatnu vrijednost. Bit će puno smijeha, suza, iskrenih emocija, a siguran sam da ćemo svi uživati jednako kao i prošle sezone.''

Mario Roth - 3 Foto: Nova TV

Mario je na sceni već godinama kao dio grupe Vigor, je li ikad razmišljao o solo karijeri?

''Uvijek vjerujem da je timski rad najvažniji. Kada imaš oko sebe ljude kojima beskrajno vjeruješ, sve je lakše. Mi u Vigoru smo prije svega prijatelji i podrška jedni drugima, kako u lijepim trenucima, tako i u onima manje lijepima. Zasad ne razmišljam o solo karijeri, ali nikad ne govorim ''nikad''. U životu sam naučio da se stvari uvijek dogode kada im je pravo vrijeme.''

Mario Roth Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX

Uz brojne nastupe, snimanja, showove, rijetko ima slobodno vrijeme, ali kad ga konačno dočeka, zna kako će ga provesti.

''Najlakše se opuštam u društvu ljudi koje volim – onih koji na mene pozitivno utječu i koji iz mene izvlače ono najbolje. Budući da sam pola života proveo u glasnoj glazbi, ponekad mi treba mir. Zato biram opuštanje uz prijatelje, putovanja ili čak jednostavne večeri gdje satima igramo Čovječe, ne ljuti se. Najvažnije mi je biti okružen iskrenim ljudima koji me vole takvog kakav jesam.''

Mario je rodom iz Osijeka. Posao ga je odveo daleko, ali Slavonija je u srcu.

''Rođen sam u Osijeku i on je moj dom. Osijek je uvijek u mom srcu, iako već šest godina živim u Zagrebu. Zagreb volim, ovdje mi je posao i karijera, ali Osijek se ne može iščupati iz duše – to ostaje do kraja života.''

Manje je poznata činjenica da Mario ima brata i sestru. Čime se oni bave, što misle o slavi svog brata?

''Moj brat je kustos u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku, a sestra pročelnica za kulturu Osječko-baranjske županije. Oboje su iznimno uspješni u svojim poslovima i ponosan sam na njih. Naši roditelji su nas odgojili tako da cijenimo prave vrijednosti, i mislim da smo ih troje opravdali. Ponosni su na mene i moj uspjeh, ali već su se navikli na sve – sad im je sasvim normalno da me ljudi prepoznaju na ulici i traže fotografije.''

Mario Roth - 6 Foto: In Magazin

Gledajući na svoju uspješnu karijeru, postoji li neki trenutak koji bi rado izbrisao iz pamćenja?

''Ne postoji nijedan trenutak kojeg bih volio izbrisati. Sve što radim, radim srcem, i svaki korak mog puta doveo me ovdje gdje sam danas. Možda sam u privatnom životu nekad donosio krive odluke, ali čovjek uči dok je živ. Ako bih se ponovno rodio, sigurno bih sve napravio isto!''

Ima li neki cilj u karijeri kojem teži, je li to koncert u Areni Zagreb, određen broj albuma, neka posebna nagrada?

''Naravno da svaki izvođač sanja o koncertu u Areni Zagreb. No, vjerujem da se takve stvari događaju u pravo vrijeme. U proteklih 13 godina obišao sam pola svijeta – imali smo turneje po Australiji, Kanadi, Europi. Nevjerojatno je koliko su naša glazba i emocije koje prenosi prepoznate čak i u zemljama poput Poljske, Slovačke i Češke. Meni je najveće priznanje kada rasprodam koncert i vidim ljude kako pjevaju naše pjesme. To je nagrada veća od bilo koje statue ili priznanja.''

A da jednog dana odluči prestati se baviti pjevanjem, Rotha ćemo gledati u urnebesnoj ulozi!

''Iskreno, nikad nisam razmišljao o tome jer je glazba moj život. Ali ako bih se morao baviti nečim drugim, to bi sigurno bilo nešto vezano uz umjetnost. Još od malih nogu fascinira me cirkuska umjetnost. Tko zna, možda bih jednog dana stvorio neki novi, moderni cirkus kakav još nije viđen!''

Do tada, uživat ćemo gledati ga kao člana žirija ''Tvoje lice zvuči poznato''.

