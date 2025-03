Tonči Huljić komentirao glasine da njegov sin Ivan ljubi Rozgu: ''Ako je to veza...''

Ivan Huljić i Jelena Rozga navodno već neko vrijeme uživaju u ljubavnom odnosu, a sve je sada prokomentirao i njegov tata Tonči.

Već neko vrijeme šuška se o vezi Jelene Rozge i Ivana Huljića, a sada je njihovu navodnu ljubav prokomentirao i Tonči Huljić.

Tonči Huljić, Jelena Rozga Foto: Miroslav Lelas/Pixsell

Glazbenik je otkrio podržava li sinov izbor.

''To su me pitali i za Hanu i Petra. Ako je to veza, a ne prijateljstvo, podržavam. Sve što moju djecu čini sretnima, mora i mene usrećiti'', prokomentirao je za Story.

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Paun Paunovic / CROPIX

Ni pjevačica ni skladatelj/tekstopisac, koji je napisao stihove za pjesmu "AaAaA" grupe Magazin, nikad nisu potvrdili medijska pisanja o njihovoj vezi.

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Inače, i prije desetak godina šuškalo se da su Jelena i 11 godina mlađi Ivan u ljubavnoj vezi. Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, zajedno su viđeni i u trgovini, no Rozga je brzo stala na kraj nagađanjima.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji, netko nas je snimio dok smo se družili, čak i nismo bili nasamo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pozornosti. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imati prijatelje i da mogu piti kavu s kim god ja poželim, a da to sutra ne izađe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", komentirala je u to vrijeme za IN magazin.

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Dalmatinski portal/Čitatelj

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Dalmatinski portal/Čitatelj

