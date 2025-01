Ivan Huljić ljubavni život uvijek je skrivao, no jedan izlazak s manekenkom svi još pamte, evo kog je ljubio!

Proteklih dana opet se šuška da je Ivan Huljić u vezi s Jelenom Rozgom, a evo tko su bile njegove djevojke prije pjevačice.

Ne prestaju se stišavati šuškanja oko navodne tajne veze Ivana Huljića i Jelene Rozge.

Isplivale su njihove zajedničke fotografije, a više o tome pročitajte OVDJE.

Inače, prije desetak godina šuškalo se da su Jelena i 11 godina mlađi Ivan u ljubavnoj vezi. Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, no Rozga je brzo stala na kraj nagađanjima.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji, netko nas je snimio dok smo se družili, čak i nismo bili nasamo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pozornosti. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imati prijatelje i da mogu piti kavu s kim god ja poželim, a da to sutra ne izađe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", komentirala je u to vrijeme za IN magazin.

Ivan Huljić svoj je ljubavni život uvijek skrivao kao zmija noge.

Iako ima već 37 godina, medijske stupce nikad nije punio ljubavnim ispadima, ali nakon jednog izlaska s manekenkom bile su pune naslovnice.

Radilo se o manekenki i Ani Goreti, a 2010. godine Ivan i Ana navodno su viđeni kako se strastveno ljube usred jednog splitskog kluba, kako je prenijela Slobodna Dalmacija.

''Tu noć me povezao kući jer sam htjela ići na spavanje, a prijateljice s kojima sam bila vani htjele su još ostati u klubu'', rekla je tada manekenka u telefonskom razgovoru za Slobodnu Dalmaciju te demantirala vezu s Huljićem.

Ivana se neko vrijeme u medijima povezivalo i s novom pjevačicom Magazina Lorenom Bućan jer su se često zajedno pojavljivali u javnosti, no brzo je postalo jasno da imaju samo poslovno-prijateljski odnos.

I Tonči Huljić komentirao je glasine da njegov sin ljubi Rozgu, više o tome pročitajte OVDJE.

Koga je sve ljubila Jelena Rozga? Samo jednog muškarca nije skrivala od javnosti, a koga saznajte OVDJE.

Jelena je nedavno priznala da joj je dečko bio na koncertu u Beogradu, a više o tome pročitajte OVDJE.

