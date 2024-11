Ova talentirana ljepotica nova je pjevačica Magazina! Zovu je nasljednicom Doris Dragović, a tek su joj 22 godine

Nova pjevačica Magazina je Lorena Bućan, domaćoj javnosti već je dobro poznata.

Dva dana prije službene premijere nove pjevačice Magazina doznala se tajna - Andreu Šušnjaru naslijedit će Lorena Bućan.

22-godišnja Lorena iza sebe ima već vrlo uspješnu karijeru, ali ta Splićanka odlučila je svoj put nastaviti u jednoj od najpoznatijih domaćih glazbenih grupa.

Prije nekoliko mjeseci izdala je pjesmu ''Melem'', a još neki od njenih hitova su ''Tvoja i gotovo'', ''Kako samo mater zna'', ''Jedno bez drugoga'', ''Jel moguće'' i drugi.

Zbog iznimno jakog vokala brojni domaći mediji prozvali su je nasljednicom Doris Dragović, no nasljednica će ipak biti drugoj našoj pjevačici.

"Usporedba s tako velikim vokalom je prvenstveno kompliment i zauvijek će to biti i, naravno, meni osobno ne smeta. Što se mene tiče, govorite mi to zauvijek, ali nekako s njezine strane ne znam bih li ja voljela nekad u budućnosti čuti da dolazi nova Lorena jer ja sam još uvijek tu, nekako gledam to i s njene strane", rekla je jednom za naš portal o usporedbama s Doris.

Lorena je sudjelovala i u Supertalentu 2017. godine, a zanimljivo je da je tada Antonia Dora Pleško došla u show kao Lorenina pratnja, pa je i sama na kraju nastupila i dobila zlatni gumb.

"Supertalent mi je bilo predivno iskustvo, to je bila odskočna daska u mojoj karijeri", rekla nam je.

Preokret u njezinoj karijeri dogodio joj se nakon jednog poziva legendarnog Tončija Huljića, čega se rado prisjeća, a na slavu se još privikava.

"Općenito ništa od ovog nisam očekivala, meni se Tonči sa 16 godina javio i pitao me hoću li ići na Doru i to mi je bio ogroman šok. Da njega nije bilo, vjerojatno ništa od ovog sad ne bi bilo ovako, tako da se svaki dan se podsjetim na to. Još se privikavam i ne znam hoće li doći dan kad ću se moći naviknuti na ovo, ali je stvarno blagoslov veliki", rekla nam je.

Da bi mogla naslijediti Andreu Šušnjaru, šuškalo se već neko vrijeme, no ona je to mudro nijekala.

''Ja vam ne čitam novine, tako da slabo pratim to. Pa nikad ne reci nikad. Ne, ja nikad nisam sebe zamišljala u bendu, da bih baš bila dio nekog benda. Uvijek sam odmalena imala cilj da sam solopjevač i da zadržim svoje ime'', rekla je za IN magazin.

''Odmalena ga slušam, od malih nogu, mama mi ga sluša. Kad smo u društvu, Magazin se pušta, to je stvarno veliki bend, veliko ime. Ja ga sama na svojim koncertima pjevam, tako da mislim da bi to bila čast tko god da uspije ući u taj bend, definitivno'', priznala je.

U sretnoj je vezi već četiri godine, a dečko joj je, priznaje, velika potpora pri usponu na domaćoj glazbenoj sceni.

''Od početka on mene podržava do dandanas, stvarno ne doživljava to kako neki ljudi doživljavaju, da je to neka velika stvar, jer je on preskroman, ja sam skromna i jednostavno baš nam je savršeno, stvarno je.''

Kako izgleda, pogledajte u našoj galeriji.

