Porazgovarali smo s legendarnom Brenom o trenucima kad je htjela odustati od karijere, a otkrila nam je i po čemu pamti prvi nastup u Zagrebu!

Jedna od najvećih zvijezda regije Lepa Brena prvi je put u Hrvatskoj nastupala prije četiri desetljeća, a uskoro priprema spektakl od pet večeri u zagrebačkoj Areni.

Lepa Brena ovog će prosinca pet puta nastupiti u zagrebačkoj Areni, a glazbena legenda za naš se portal prisjetila prvog nastupa u Hrvatskoj, ali i otkrila na čemu je u svojoj zavidnoj karijeri najviše zahvalna.

Sa svoje 22 godine Brena je prvi put pred hrvatsku publiku stala davne 1982. u Zagrebu. Bio je to nastup koji i danas pamti po jednoj anegdoti.

''Ja se tog nastupa sjećam jer je bio u Ledenoj dvorani. Nosila sam tad tamnoplavi satenski komplet koji je sašila moja majka, a moj brat Faruk Jahić u to je vrijeme služio vojsku u Samoboru. Išla sam po njega, pitala sam da ga puste na moj koncert i bio je u backstageu. Eh, sad, što mi se dogodilo? Taj led preko kojeg sam ja u sandalicama išla, jer sam uvijek nastupala kao da je ljetna sezona, bio je toliko sklizak da sam pala ispred bine i puknula je vezica oko vrata koja je držala haljinu preko grudi. Sreća pa je moj brat bio iza pa mi je pomogao da to zavežem, međutim ja sam ostatak koncerta bila u strahu da meni to ne pukne… Bilo je vrlo hladno, ali poslije smo se svi opustili i bio je to spektakularan koncert za to vrijeme. Zaista nosim lijepu uspomenu.''

Nakon toga nastavila je nizati tisuće nastupa, a pred njom je i pet velikih u Areni Zagreb, 6., 7., 9., 10. i 16. prosinca.

''Jako sam uzbuđena, ali to uzbuđenje je baš neko pozitivno uzbuđenje jer kad smo saznali da smo već u veljači prodali dva koncerta, mislili smo da ćemo ići samo na treći, međutim rasprodao se i treći i četvrti, pa sam na svoj rođendan nedavno otvorila i peti koncert'', kaže nam sretno.

''Moram priznati da smo vrlo rano krenuli s pripremama, organizacijom elemenata koji danas čine spektakl jer vi danas koncert i slušate i gledate. Želim biti u toku sa svjetskom pričom jer današnji koncerti su vrlo zahtjevni. Ali mislim da je cijeli tim spreman za taj izazov. Kostimi se završavaju, kostimi su sve ručno rađeni po mojim mjerama i uvijek želim da je to nešto posebno i originalno'', kaže nam Brena.

Otkrila je i tko joj je bio uzor da na svojim koncertima uvijek izgleda kao svjetska pop-zvijezda.

''Uvijek sam pratila što je radila Tina Turner, što je radila Cher, što je radila Madonna, i želim da svaki taj kostim predstavi neku originalnu vrijednost u tom trenutku.''

Prvih godina svoje karijere Brena je nastupala sa Slatkim grehom. S njima je izdala i neke od svojih najvećih hitova ''Imam pesmu da vam pevam'', ''Čik pogodi'', ''Čačak, Čačak'', ''Mile voli disko'' i ''Duge noge''. Za ta vremena vežu je lijepa sjećanja, svojim nastupima uvijek su napravili pravi raspašoj, a stariji još pamte prizore u kojima je kolega Saša Popović podiže na ramena. Regionalnim medijima čak je kružila priča da je zbog nje dobio bruh.

''Jao, sad ste me nasmijali! Pa nisam ja jedina koju je Saša podizao na ramenima! Dobro sam ja gledala kako je u emisijama uspješno podizao pjevačice koje su imale i puno više kilograma!'' smije se.

''Moram se pohvaliti da sam, kad sam snimila svoj prvi album, s 84 kile pala na 65. Je li on operirao bruh ili ne, to zaista ne znam, a možda nije zbog mene'', dodaje.

Uz nju se uvijek vezao opis ''duge noge'' i ''vitko tijelo'', a čemu sa svojih 65 godina i dalje duguje svoju fantastičnu formu?

''Danas svaki čovjek treba znati što unosi u svoj organizam. Ja na to jako pazim, a najviše mi se dopada kad se opustim kao Kinezi i Japanci. Oni sve rade u sporim, laganim pokretima, nevjerojatno je da se uz takav jedan trening održi dobra vitalnost. Ja radim jogu, meditiram, to me zaista opusti.''

Za loše zdravlje krivi samo jedno.

''Smatram da se od svih tih društvenih mreža i interneta danas treba malo skloniti, treba tražiti ljepotu u nečijem pogledu, gledati čija vam se energija sviđa, a to srce na Instagramu danas ne znači ljubav.''

Kaže da je za lijepu osobu najvažnije biti okružen onima koji je ispunjavaju.

''Osobu je potrebno vidjeti, dotaknuti, doživjeti tu energiju, a to ja doživljavam sa svojom publikom. Nama je Instagram samo mjesto na kojem prenosimo informaciju gdje ćemo se vidjeti, a što osjećamo, to ćete vidjeti na ovih pet koncerata. Bit će to ljekovita priča jer ja predstavljam lijek za njih, a oni lijek za moju dušu!''

Iza nje je 40 godina karijere. Uvijek je imala podršku obitelji, obožavatelja i suradnika, ali, priznaje nam, često je razmišljala o kraju.

''Kako da ne… To su uglavnom stvari za koje sam bila emocionalno vezana. Kad se raspala zemlja u kojoj sam ja nastala, mislila sam da više neću pjevati. Kada je preminuo čovjek koji je bio alfa i omega u mom poslovnom životu, Raka Đokić, također sam mislila da će moja karijera stati. Situacija koja je bila vezana za otmicu mog sina zaista me izbacila s mog životnog kolosijeka, kad sam polomila nogu, kad sam polomila obje ruke, kad su preminuli moji roditelji… Sve su to bili trenuci u kojima sam dotaknula dno. Ali život pripada ljudima koji ga žele nastaviti. Život pripada ljudima koji padnu i imaju snage ustati i idu dalje. Život nam je dan s usponima i padovima, a mislim da je svima potreban primjer da se može nastaviti dalje što god se dogodilo.''

A kad joj nije lako, ima svoj jastuk utjehe.

''Meni kad je teško, ja stvarno plačem. Uzmem jastuk i derem se u taj jastuk i onda ga pošaljem na kemijsko čišćenje da više nema tragova tuge. I to vam je tako, nastavljam dalje.''

Unatoč usponima i padovima, evo na čemu je najviše zahvalna.

''Najviše sam zahvalna na dobrom zdravlju, na energiji koju dobivam od svemira, podršci i ljubavi koju dobijem od obitelji i Bobe i poticaju koji mi daje moja publika. Zbog njih ovo sve radim i oni su razlog zbog kojeg Lepa Brena postoji'', zaključila je.

