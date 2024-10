Lepa Brena na svoj rođendan najavila i petu zagrebačku Arenu, otkrila je i da fanovima sprema još jedno iznenađenje!

Lepa Brena na svoj 64. rođendan najavila je još jednu zagrebačku Arenu. Poznati su svi datumi kada će pjevačica zabavljati svoje fanove u Hrvatskoj, a sprema im i još jedno iznenađenje.

Živuća regionalna glazbena legenda Lepa Brena dokazuje da je za nju i poslije više od 40 godina glazbene karijere samo nebo granica, a sada je putem Extra FM-a na svoj 64. rođendan objavila vijest koja će obradovati njezine obožavatelje.

''Zaista mi je ovo jedan ovako baš divan dan. Činjenica je da ja baš i ne volim proslavljati svoje rođendane, uvijek sam voljela slaviti tuđe rođendane i nekako kupovati drugima poklone, cijela ta priča sada se svodi na to. Prvo hvala vam svima na predivnim čestitkama, a drugo, ja bih željela kao poklon svim svojim fanovima i svima onima koji vole moju glazbu i moje koncerte objaviti da ćemo danas svečano otvoriti peti koncert u zagrebačkoj Areni, kao poklon svim mojim fanovima i da će to biti 16. prosinca!'', rekla je glazbenica.

Pored hitova "Hajde da se volimo", "Srećna žena", "Luda za tobom" i brojnih drugih, Zagreb će 6., 7., 9., 10. i 16. prosinca s Brenom pjevati i njezinu najnoviju pjesmu.

''To je jedna božanstvena predivna balada, autor je Filip Živojinović, koji je autor i mnogih Aleksandrinih pjesama. Napravio je nešto što je zaista osvojilo moje srce. Nadam se da će ta ista pjesma pronaći put do poklonika moje muzike i da će doprijeti do njihovih srca, za dvije nedjelje imat ćemo novu pjesmu i novi spot'', otkrila je za Extra FM.

Svi koji žele biti dio glazbeno-scenskog spektakla koji se priprema za Extra koncerte godine, uživati u vrhunskoj produkciji i dobro poznatim stihovima Lepe Brene ulaznice mogu osigurati putem Eventim sustava.

