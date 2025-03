Holivudski glumac s balkanskim korijenima donosi svjetski hit u Zagreb!

Jack Dimich, američki glumac s balkanskim korijenima, nakon osvajanja filmskih i televizijskih ekrana u Americi, donosi svoju hit-monodramu "Oj, živote" pred hrvatsku publiku.

Ekskluzivna izvedba održat će se 15. lipnja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i gledateljima pružiti jedinstvenu priliku da dožive maestralni spoj emocija, humora i dramske snage kakav samo Dimich može izvesti.

Jack Dimich, rođen kao Željko Dimić u Kozarskoj Dubici, ostvario je zavidan poslovni put od balkanskog sanjara do cijenjenog holivudskog glumca. Nakon neuspješnih pokušaja upisa na Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu, odlučio je krenuti putem vlastitih snova i odseliti se u New York. Već 1997. godine primljen je na prestižni Lee Strasberg Institute, gdje je diplomirao pod mentorstvom legendarnog Michaela Margotte.

Njegova bogata karijera obuhvaća preko 90 uloga na filmu, televiziji i kazalištu, a gledatelji ga prepoznaju iz hit-serija kao što su Law & Order, CSI, The Blacklist, Hawaii Five-O, Blue Bloods i Madam Secretary. Ostvario je i niz uloga u europskim filmskim i televizijskim produkcijama, dok je njegov nastup kao Nikola Tesla na Off-Broadwayu 2013. godine bio posebno zapažen.

Film In The Name of The Son, u kojem je igrao glavnu ulogu, osvojio je 22 međunarodne filmske nagrade i bio nominiran za Oscara u kategoriji kratkog igranog filma. Također, Dimich je 2019. ponovo utjelovio Nikolu Teslu u filmu "Teslin narod", koji je ušao u konkurenciju za Oscara 2020.

Monodrama "Oj, živote", nastala prema tekstu Josipa Pejakovića, donosi dirljivu priču o čovjeku koji dobrovoljno preuzima zatvorsku kaznu umjesto svog mlađeg brata, ubojice s predumišljajem. Naizgled sumorna tematika dobiva jedinstvenu dimenziju zahvaljujući komičnom i emotivnom pristupu kojim Dimich briljantno oživljava protagonistevu sudbinu.

Kroz bosanski dijalekt i briljantnu glumačku transformaciju, Dimich ne samo da donosi priču glavnog lika, već utjelovljuje i sve ostale likove s kojima se protagonist susreće. Mješavina humora i tuge, karakteristična za najbolja dramska ostvarenja, publiku uvlači u priču, izazivajući istovremeno smijeh i suze.

Predstava je do sada igrana u velikim svjetskim metropolama poput Los Angelesa, New Yorka, Washingtona, Bostona i Chicaga, kao i u gradovima regije – Beogradu, Skoplju, Bosanskoj Dubici i Pirotu. Zagrebačka publika sada konačno ima priliku svjedočiti ovom iznimnom kazališnom hitu te iz prve ruke doživjeti izvanrednu izvedbu glumca koji je svojim radom ostavio trag u Hollywoodu, ali i ostao vjeran pričama iz vlastitog podneblja.