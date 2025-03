Robert De Niro u novoj mafijaškoj drami glumi čak dvije glavne uloge!

Svjetlo dana uskoro će ugledati film ''The Alto Knights". U njemu se pojavljuje i legendarni Robert De Niro koji je utjelovio čak dva lika.

Slavni glumac Robert De Niro ne glumi jedan nego dva glavna lika u biografskoj kriminalističkoj drami "The Alto Knights" koja uskoro dolazi u kina.

Temeljen na istinitim događajima, film je smješten u New York 1950-ih, a dvostruki dobitnik Oscara tumači suparničke šefove talijansko-američke mafije, Franka Costella i Vita Genovesea.

Ponekad prilagođavajući pristup stilu dokumentarnog filma, "The Alto Knights" prepričava zajedničku prošlost starih prijatelja, događaje koji su doveli do njihova razlaza i neuspjelog pokušaja atentata na Costella. Njihova borba za moć odigrava se u intenzivnim scenama, od kojih neke prikazuju sukob Costella i Genovesea licem u lice.

Film je režirao Barry Levinson, redatelj filmova "Kišni čovjek" i "Dobro jutro, Vijetnam", a scenarij potpisuje Nicholas Pileggi, poznat po filmovima "Dobri momci" i "Casino".

Robert De Niro i Tiffany Chen - 5 Foto: Profimedia

Producirao ga je De Nirov dugogodišnji suradnik Irwin Winkler, a glumac je rekao da ga je rad s tom trojicom uvjerio da se vrati mafijaškom žanru.

"Nisam planirao vraćati se tome, ali kad mi je Irwin Winkler poslao scenarij, rekao sam 'dopusti mi da razmislim'", rekao je De Niro na londonskoj premijeri filma u četvrtak.

Robert De Niro - 5 Foto: Profimedia

"Kada smo razgovarali o tome tko će igrati drugu ulogu – htjeli su me za Costella – on (Winkler) je rekao 'A da ti glumiš i drugu ulogu?' Rekao sam 'to je još bolji razlog da to učinim, ako to učinim', dodao je 81-godišnji glumac.

Robert De Niro i Tiffany Chen - 1 Foto: Profimedia

Winkler (93) je rekao da ne zna nikoga tko bi bolje odgovarao za te uloge.

"The Alto Knights" počinje svoje globalno prikazivanje u kinima 19. ožujka.

