Ljudi opet liju suze zbog ovog filma iz 1990.: ''Apsolutno sam slomljena, zašto nitko ne priča o ovome?''

Film Penny Marshall "Buđenja", objavljen 1990. godine, došao je na streaming platformu Netflix i već osvojio publiku.

Film "Buđenja" ("Awakenings") iz 1990., u kojem su glavne uloge tumačili Robert de Niro i Robin Williams, početkom siječnja je dodan na streaming platformu Netflix te time postao jedan u nizu filmova iz devedesetih dostupnih mlađoj generaciji filmovila.

Drama redateljice Penny Marshall bazirana je na istinitoj priči o pacijentima koji su godinama bili u katatoničnom stanju zbog posljedica epidemije encefalitisa lethargica (bolest uspavanosti) i liječniku koji na njima testira lijek L-Dopa, inače namijenjen oboljelima od Parkinsonove bolesti, te im privremeno vraća svijest.

U pitanju je dirljiv i inspirativan film o ljudskoj volji, čudima medicine i prolaznosti vremena koji ostavlja dubok dojam i tjera na razmišljanje o pravoj vrijednosti života te šalje poruku o krhkosti ljudskog postojanja i važnosti svakog trenutka koji imamo. Koliko emocija je stalo u dva sata filma, pokazuju komentari na društvenim mrežama.

"Stvarno sam uživao u filmu. Bio je vrlo dirljiv i uhvatio sam se kako mi oči zasuze pred kraj. Vjerujem da je trebao osvojiti Oscara za najbolji film. Svidio mi se Ples s vukovima, ali ovaj je bio bolji", "Ovdje sam, plačem kao kišna godina. Uopće to nisam očekivao/la. Zašto nitko ne spominje ovaj film? I naravno da mi se svidio", "Gledam "Buđenja". Sjajna glumačka postava, savršeno odabrana glazba i film koji se jednostavno mora pogledati. Penny Marshall je izvrsna redateljica. Ovo je istovremeno istinit i tužan film", "Nijedan glumac ili glumica na svijetu nikada nije postigao više samo izražajem lica od Robina Williamsa. Mislim da je to posebno vidljivo u "Buđenja"... ali zapravo u svakom filmu koji je snimio. Gluma bi trebala dirnuti dušu. Gotovo nitko to ne radi kao on", "Upravo sam završila s gledanjem filma "Buđenja" (1990.) s Robinom Williamsom i Robertom De Nirom i sve što mogu reći je da sam apsolutno slomljena. Plakala sam dva puta i nikad ga više ne želim gledati", dio je komentara na X-u.

Best Picture Nominee 84/505: Awakenings



I really enjoyed it. It was very touching and I found myself tearing up a little bit toward the end of the movie. I believe that it should've won Best Picture. I did like Dances With Wolves but this was better — Scott (@Beefareeno) February 3, 2025



Watching Awakenings with #RobinWilliams & #RobertDeNiro .

I’m just over here crying my little eyes out. I didn’t expect that at all. Why does no one mention this movie? And of course I loved it. 10/10



“The human spirit is more powerful than any drug. It needs to be nourished.” pic.twitter.com/Ya8Y0kl5ca — Mae Have Thoughts (@CrimeandtellMae) January 22, 2025

I just finished watching the Robin Williams and Robert DeNiro movie Awakenings (1990) and all I can say is that I am absolutely fucking gutted I cried like 2 times and I don't ever wanna watch it again — Uber 🏹💚 (@UberThe3rdTime) January 25, 2025

Od 38 filmskih kritičara, čak 82% je dala pozitivno mišljenje, hvaleći glumu Robina Williamsa i Roberta de Nira, a film je na Oscarima 1991. imao tri nominacije - za najbolji film, najboljeg glavnog glumca (Robert de Niro) i najbolji adaptirani scenarij.

Dolaskom na Netflix, novu popularnost doživio je i film "Miris žene" iz 1992. godine.

