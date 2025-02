Dio estrade pobunio se zbog Thompsonove nominacije za nagradu Porin: ''Muzika nisu samo tralala notice!''

U tijeku je glasovanje za glazbenu nagradu Porin, a među kandidatima za nominaciju je i Marko Perković Thompson. Dio estrade zbog toga negoduje, no iz Porina tvrde - sve je prema pravilniku. Tko su porinovski glasači, što je problematično u cijeloj priči i zašto je Thompson favorit za osvajanje "Porina" za Pjesmu godine te "Cesarice" za hit godine, istražio je naš Davor Garić za IN magazin.

Apsolutni prošlogodišnji hit, neslužbena himna obožavanih rukometaša, pjesma uz koju se Thompson na velika vrata vratio glazbi i koncertima ušla je u TOP 20 za nagradu Porin u kategoriji Pjesma godine.

S TOP 20 smo, s nultim krugom smo htjeli olakšati glasačima. Tu je jako puno prijava: 109 za album godine i 357 za pjesmu godine. I onda glasači, struka, imaju 4 dana vremena dati svoj glas za deset prijedloga i onda mi top 20 izvučemo, evo tako smo došli do tih top 20'', objasnila je Ivana Martinac, glavna tajnica glazbene nagrade Porin.



Thompsonov ulazak u porinovski TOP 20 nekima je zasmetao. Nitko ne osporava kvalitetu pjesme, no navode se popratne okolnosti vezane za Thompsonovu karijeru, zbog kojih smatraju neprimjerenim da glazbenik bude dio nagrade Porin. Na tu se temu oglasila i Remi, pjevačica grupe Elemental.



''Iščekujem reakciju odbora Porina, a ove godine definitivno bojkotiram glasovanje (i pozivam druge kolege da učine isto) ako se ispostavi da se popis nominiranih neće revidirati. Muzika nisu samo tralala notice, jer muziku stvaraju ljudi koji iza toga stoje svojim imenom i prezimenom. I djelima. I ne, ne može se odvojiti lik od djela'', poručila je Mirela Priselac Remi.

Istražili smo tko su ljudi koji svojim glasovima biraju nominirane, a zatim i pobjednike.



''To je više od 1000 glazbenika, struka, svi glazbeni profesionalci. Svi koji su uključeni na neki način u glazbenu industriju, to su glasači Porina'', govori Ivana Martinac.



Thompson je već sada jedan od favorita, a na njegovim se policama, podsjećamo, već nalazi statua Porina.



''Gospodin Perković Thompson nije sada prvi put da je u konkurenciji za Porina. On je već osvojio za hit godine 2014. On je imao ako se dobro sjećam '99. također nominaciju za hit godine, imao je 2003. za hit godine, tako da nije ovo sada prvi put'', objasnila je Martinac.



Te je godine u istoj kategoriji s Thompsonom favoritkinja bila ''Nirvana'' Jelene Rozge. Zanimljivo je da je tada i Rozga osjetila oštricu Mirele Priselec Remi koja je za tekst pjesme ''Pa dođi k'o slavljenik na tortu i uzmi mi ljepotu'' rekla da vrijeđa žene i izazvala skandal biblijskih razmjera.



''Mnogi će protumačit tekst na ovaj ili onaj način, ali ja u Nirvani ustvari pjevam da je moja jačina u tome što sam i ja ponekad slaba. U Nirvani pjevam o priznanju da sam ponekad pobijeđena u toj vječnoj igri između muškarca i žene'', objasnila je tada Rozga.



A koja pravila igre vrijede između porinovskih glasača i nominiranih. Što nalaže pravilnik? Po kojim kriterijima glasuju glasači?



''Tu nema pravilnika. To je odluka pojedinačne osobe tj. glasača, struke... Svaki glazbenik, urednik producent, izvođač, puno je tu izvođača, to je njihova odluka. Mi u to niti ulazimo, niti znamo za koga su glasali. Mislim da je to najpoštenije, najfer. Kojim se oni kriterijima vode, to ćete morati njih pitati, ali za to pravilnika nema. Ono što je pravilnih i što ured Porina radi je - svaka prijava mora biti regularna prema našim pravilima. Ako je regularno, ulazi u prijave, stručne komisije još jednom sve provjere i tek onda dajemo glasačima. Mi smo po tom pitanju strogi, a za koga će glasati, mi u to ne želimo ulaziti'', objasnila je Martinac.



Zbog brojnih negodovanja, Porin je kategoriju hit godine kirurškom preciznošću odstranio iz sustava nagrada Porin i utemeljio zasebnu nagradu Cesarica, u kojoj glavnu riječ ima publika. Thompson je i tu nominiran i slovi kao favorit.



''U petak imamo Cesaricu gdje će publika dati svoj konačan sud, taj pečat tko su ti. Koliko znam, pjesma ''Ako ne znaš što je bilo'' bila je hit kolovoza i ona isto konkurira za Cesaricu, pa eto publika i u Porinu struka'', dodala je Martinac.



Hoće li Thompson u borbi s ''Rim Tim tagi Dim'' Baby Lasagne, ''Lavicom'' Jelene Rozge i drugih osvojiti Cesaricu saznat ćemo u petak. Nominacije za Porin objavit će se 12.02., a veliko finale nagrade Porin zakazano je za 28.03. u Karlovcu.

