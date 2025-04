Od siromašnog asistenta sa setova do miljenika Hollywooda: Jon Hamm ponovno osvaja žensku publiku!

Da je trnovit put do uspjeha, potvrditi može i miljenik Hollywooda, američki glumac Jon Hamm. Svi oni, koje je svojim likom osvojio još u seriji Momci s Madisona, Dočekali su njegovu novu seriju s posebnim uzbuđenjem. U iskrenom intervjuu progovorio je o svojem usponu, povratku na set u 50-ima, te otkrio kako je glumiti uz suprugu.

U Hollywood je došao prije točno 30 godina s tek 150 dolara u džepu. Kako bi platio račune, radio je različite poslove, pa tako i bio asistent na setovima erotskih filmova. Bio je to, kaže, najgori posao na svijetu. Danas na to doba gleda s osmijehom na licu. Kako i ne bi kada je Jon Hamm postao jedno od najtraženijih lica s ekrana i miljenik ženske publike.

Na zadovoljstvo mnogih, ova ikona TV serije Momci s Madisona, vraća se kao Andrew Cooper, bivši financijski moćnik koji, nakon otkaza i razvoda, pronalazi neobičan način za rješavanje financijskih problema - krađom od bogatih susjeda.



''Pa, puno je teže u pedesetima nego u tridesetima, to vam mogu reći. Ali volim ono što radim. Nevjerojatno sam sretan. Najsretniji sam kad sam na setu'', kaže.

Ovakvom raspoloženju ovog glumca doprinosi i činjenica što na setu nove serije "Your Friends and Neighbors" radi u društvu supruge. U braku su tek dvije godine, u vezi pet.



''Ona glumi jednog od prijatelja i susjeda, pa je to na neki način obiteljska stvar. I živimo u New Yorku. Iskreno, stvarno je lijepo. Tako da je iscrpljujuće, ali i ispunjavajuće, terapeutski i sve to''.



Prije braka s Annom Osceolom tvrdio je kako mu ne treba potvrda ljubavi ma papiru. Držao se i one kako roditeljstvo nije za njega, a prekidu s prijašnjom partnericom, također glumicom, prema navodima svjetskih medija, kumovala je i njegova tadašnja ovisnost o alkoholu.

Do svoje 20-te godine Jon je ostao bez oba roditelja. Ulogu koja ga je i proslavila, onu u Momcima s Madisona, umalo nije dobio jer je ga je tvorac serije smatrao prezgodnim. No sažalio se nad njegovom tužnom životnom pričom i odlučio kreirati pravi muški lik baš za Jona.

I dok je radnja ove serije smještena u 60-te godine prošlog stoljeća, nova dramedija ide ukorak s vremenom.



''Mislim da živimo u eri ne samo neobuzdanog konzumerizma, već i kasnog stadija kapitalizma, inflacije, svih tih stvari koje se događaju. Stvari koje smo uzimali zdravo za gotovo, koje nisu puno koštale, sada su nevjerojatno skupe i teško je živjeti bez njih – ili nam se tako čini. Postavlja ona teška pitanja: Što to zapravo jurimo? Koje su stvari doista važne? Je li smisao života samo gomilanje sve većih hrpa stvari? Ili možda stavljamo naglasak na krivi slog?"

Uz Jona Hamma, uloga profesionalnih lažljivica i prevaranatica pripala je i Olivii Munn te Amandi Peet.

''U priči postoji element – izgleda kao da je riječ o ubojstvu, ili barem o mrtvoj osobi – što se mora razriješiti kroz prvu sezonu. Dakle, puno se toga događa, ali to seriju čini izuzetno zanimljivom za gledanje."

Već po izlasku, najavljena je i druga sezona. Scenarij je već gotov, a obožavatelji ove serije zasigurno će se razveseliti proširenju priče i novoj TV dozi Jona Hamma

