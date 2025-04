Uskrs u domovima poznatih Hrvata: Tko će kod mame na bakalar, a tko izbjeljuje jaja?

Još samo sutra i stiže nam Uskrs. Domaće zvijezde otkrile su nam kako će provesti ovaj najveći kršćanski blagdan. Neki su danas kod mame na bakalaru, a neki čak imaju i metode kako izbijeliti jaja. Što je obvezno na blagdanskoj trpezi u domovima poznatih te koje su njihove provjerene tehnike bojenja za najljepše pisanice, donosimo u idućim minutama.

U krugu obitelji i s mnogo dobre hrane - takav je većini domaćih zvijezda plan za Uskrs.

Uskrs je znak da je zima napokon dala svoje i da sad idu lijepi dani. Tu je uvijek obavezno mora biti i šunka i jaja i hren da se razbistrimo i kuckanje s jajima i pisanice, sve", rekao je Sandi.

"Puno će se papati i onda ću kao i uvijek s nedjelje na ponedjeljak na uskršnji koncert u Splitu", rekla je Jelena Rozga.

Slično će uskrsnu nedjelju provesti i Maja Šuput.

"Mi ćemo ujutro na uskršnji doručak i onda idemo na put. Pjevam u Zadru i za mene je Uskrs uvijek radni. Imamo onaj tradicionalni dio s jajima i zečekima, a onda odemo raditi", kaže Maja.

A sve oko blagdana Uskrsa kreće već od petka.

"Svake godine smo obavezno u petak kod moje mame na bakalaru i to je klasika i onda ja nekad imam svirku nekad ne... onda dočekam umoran i mamuran taj predivni doručak", kaže Sandi.

Uskrsnom se doručku mnogi najviše vesele, a na blagdanskom stolu obvezna su jaja obojena različitim tehnikama.

"To ipak supruga radi, ali imamo nekih ludih ideja s papirićima - omatanje, ovako, onakvo, svašta", dodaje.

"Pošto sam ja jako tradicionalna u obitelji, moja pokojna baka je imala tradiciju farbanja jaja, koju je naslijedila moja mama, a onda sam naslijedila i ja. Mi svake godine subotom farbamo jaja", rekla je Iva Todorić.

Kako je provodila dane uoči ovog velikog blagdana, dobro pamti Danijela Martinović, a u obitelji Borne Kotromanić nekad su se s velikim uzbuđenjem tražila jaja.

"Kad su tri sina bila jedan drugome do uha i onda smo se više bavili tim. Sad je Rafael već najmlađi, 15 godina, unuci premali, da bi u tome svjesno sudjelovali, tako da ne još", rekla je Borna.



"Taj trenutak da smo svi zajedno, a tada, u djetinjstvu su puno vremena provodili zajedno bojajući jaja i to nije bilo ono da zadovoljimo formu, već zajedno da zaista uživamo u duhu Uskrsa", rekla je Danijela.



"I dok većina nas manje pozornosti posvećuje dekoracijama u vrijeme Uskrsa u odnosu na Božić, neki si i u ovo doba godine daju oduška.

"Ja obožavam te praznike i blagdane. Božić mi je najdraži, a Uskrs odmah nakon Božića", priznao je Grubnić.

I za šarene pisanice svatko ima neku svoju provjerenu metodu kako ih učiniti što ljepšim.



"Kuhanje u crnom vinu, pa onda smo vezali u mrežice, u one mrežice u kojima je, recimo, moj tata koji se bavi zemljom, kad bi iskopao krumpire, pa odnosio na pazar za prodat, onda smo to kidali škarama", rekla je Danijela.



"Postoje ta bijela jaja, kad farbate su super. A onda sam ja našla na YouTubeu kako da izbijelim jaja i onda je to predivno, ali šta se dešava kad imamo kucanje s jajima, onda ta jaja pucaju i

onda su svi ljuti na mene, opet si izbjeljivala jaja i tako, haha", rekla je Iva.



Mnogo važnije i od jaja i uskrsne trpeze je da se tog dana cijela obitelj okupi te da u zajedništvu i ljubavi prođe najveći kršćanski blagdan.

