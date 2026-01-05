Tko je antitalent u kuhinji, a koja poznata Hrvatica nosi suprugu doručak u krevet?!

Domaće smo zvijezde pitali ''ide li ljubav kroz želudac''? Lidija Bačić i Žanamari su nam otkrile što muškarcu u kuhinji ne bi oprostile, Tony Cetinski ne kuha, a Bebek svoju Ružicu osvaja morskim plodovima. U prilogu Davora Garića saznajte i koja poznata Hrvatica svojem suprugu svaki dan nosi doručak u krevet.

Tko ne voli omastit brk i prste polizati nakon ukusnog zalogaja koji je samo za vas spremila vaša bolja polovica?!



''Pa definitivno je plus kad muškarac zna kuhati i seksi kad on tamo nešto pripravlja, servira, to je meni super'', priznala je Žanamari Perčić.

''To još nikad nisam doživjela, ali mislim da je to jako seksi i voljela bih to doživjeti jednom, ali nisam još nikad nikad nikad. Nadam se da hoću'', priznala je Nikolina Pišek.

''Definitivno volim kad frajer zna nešto fino skuhati. Ide ljubav kroz želudac definitivno. Ja sam baš gurman, volim dobro pojesti'', složila se Lidija Bačić.

''Meni je na prvom mjestu i to Robert dobro zna i svi u kući - hrana je ipak number one!'', otkrila nam je Anica Kovač.

''Ali ako ostane to samo na tom dobrom kuhanju, a ovo ostale ne bude baš wow, onda nemamo budućnost osim kao prijatelji, je li. Ali ako se potrefi i ove neke stvari koje su bitnije, da to bude top, a kuhanje još dođe uz to, Isuse Bože, odmah ženidba!'', šali se Žanamari.

Žanamari Perčić Foto: In Magazin

Snježana dobro zna da doručak u krevet katkad čini čuda!



''Jako, jako, jako, jako. Ja ne nosim Franzu doručak u krevet da izgladim, jer kad se posvađamo onda treba neki proces da to prođe, to ne možeš izgladit s doručkom. Meni se moji svi smiju kad smo zajedno na moru koliko ja njega bedinam, ja uvijek kažem da je on moja beba, mi smo se kasno upoznali i ja imam njega u našem odnosu, samo njega. Tako da, ako ne mogu takav ustupak napravit, a njemu je taj frustuck toliko važan, onda ne znam, ja to s užitkom napravim'', objašnjava Snježana Schillinger.



''Mene je teško natjerat skuhat nešto, ali mogao bih paštu, čaj, hrenovke...hahahah...nisam neki tip od kuhinje, ali zato idemo malo van da se i ona odmori, ne mora i ona kuhati uvijek, pa idemo u neki lijepi restoran'', priznaje Tony Cetinski.

Tony Cetinski Foto: In Magazin

''Ljubav ide sigurno i kroz želudac, to je bar nadogradnja neke emocije, nekih lijepih riječi. Ja se malo izvučem uvijek kad dođem doma pa velim: ''Ljubavi moja, kako si mi? Jesi li mi dobro? Je l' ima šta lijepo za pojest!'', priča nam Davor Radolfi.



''A neki dan sam mu napravila domaće rezance, što svi znamo da je jednostavno napravit samo što zamažeš cijelu kuhinju i dnevni boravak i traje jako dugo, da bi netko imao domaće nudlice u juhi, on je bio toliko sretan i oduševljen. Tako da ja to radim kad vidim koliko jeon sretan s time. S druge strane, da on meni s neke druge strane ne vraća svu tu pažnju, ja to ne bih radila'', ispričala nam je Snježana.



A kad je u pitanju prvi spoj - plaća li večeru muškarac, žena ili možda pola-pola?



''Pa ako ja platim, onda definitivno nema više izlazaka! Mušakarac uvijek mora platiti, to je nekako pod normalno'', smatra Lidija Bačić.

Lidija Bačić Foto: In Magazin

''Ja ti zaista nemam problem patiti bilo šta muškarcu, ja čak volim biti malo onako Sugar Mama, ''Dragi, ajmo u shopping, danas trošim na tebe!'', ali nekako taj prvi dejt, ako se frajer barem ne ponudi da će ga plati, automatski je eliminiran'', priznaje Žanamari.



''Pa ne znam, ja sam od one stare škole gdje su uglavnom plaćali frajeri, ako bih se ja dohvatila novčanika, onda je to bila sablazan i maltene tuča'', prisjetila se Nikolina Pišek.



''Ali ja sam često btw platila večeru na prvom dejtu, ali ne zato što sam se ja silila, nego lik ne bi izvadio novčanik!'', rekla nam je Žanamari.

Ako preživite taj prvi spoj i veza potraje godinama, često se glavnina radnje odvija upravo oko kuhinje i stola.



''Uz mesna jela ističe se moja Ružica, a ako smo poželjeli da kao predjelo ili poslije toga jedemo nešto iz mora, onda ja volim spremiti ili hobotnicu, školjke ili škampe, nešto lijepoga sa maslinovim uljem, češnjakom i tako. Uvijek je bolje kad se družiš s nekim u kuhinji, za jednu laganu prču i nadmetanje u dodatcima, u receptima da bude što bolje'', zaključio nam je Željko Bebek.

Kad se prsti nježno isprepletu u kuhinji i ljubav tad zaista ide kroz želudac. Dobar tek.

