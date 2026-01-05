Dirljiva čestitka Ivice Kostelića sestri Janici: Objavom je sve podsjetio na njenu veličinu

Ivica Kostelić još je jednom pokazao koliko je ponosan na sestru Janicu – rođendan legendarne skijašice obilježio je emotivnom objavom koja je podsjetila na njezinu sportsku veličinu i povijesne uspjehe.

Ivica Kostelić raznježio je pratitelje objavom kojom je čestitao rođendan svojoj sestri Janici Kostelić.

Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju iz njezinih slavnih skijaških dana, podsjetivši na razdoblje u kojem je Janica dominirala svjetskim stazama i ispisivala povijest hrvatskog sporta.

''Sretan rođendan, Jack!'' napisao je u opisu.

Uz čestitku, Ivica je objavio i statističke podatke koji Janicu stavljaju rame uz rame s najboljim skijašicama svijeta svih vremena.

Usporedio je njezina ostvarenja s ostalim velikim imenima ženskog skijanja, dodatno naglasivši koliko su njezini rezultati bili iznimni – i po broju pobjeda, i po medaljama, ali i po širini discipline u kojima je bila konkurentna.

''Neponovljiva generacija bez ikakvih izgovora i borbeni sa dušom i srcem. Sve najbolje, najboljoj'', ''Sretno Janice. Gledali smo sinoć tvoj razgovor sa Slavenom Bilić. Osoba si za sva vremena. Takva se više ne rađa. Volimo te'', ''Sve najbolje tvojoj sestri Janici za rođendan,vas dvoje ste obilježili moje djetinjstvo i samo zbog vas sam uživao gledajući vaše nastupe kao dijete i tinejdžer'', ''Happy birthday našoj sportskoj kraljici'', ''Vrijeme kad smo skijanje gledali kao danas nogometne utakmice! Hvala Jano i sretno!'', neke su od čestitki njihovih obožavatelja.

Janica Kostelić ostala je upamćena kao jedna od najuspješnijih alpskih skijašica u povijesti, sportašica koja je pomicala granice i svojim uspjesima zauvijek promijenila percepciju hrvatskog skijanja na svjetskoj razini. Ivičina objava još je jednom podsjetila koliko je njezina karijera bila posebna – ne samo u hrvatskim, nego i u globalnim okvirima.

A vožnja koju svi pamte dogodila se prije točno 20 godina, na njezin rođendan. Tog 5. siječnja 2006. godine, unatoč problemima u drugoj vožnji, bez štapa i rukavice, uspjela je s velikim zaostatkom s početka utrke doći do postolja i osvojiti treće mjesto. Scena u kojoj juri niz Sljeme dok baklje svijetle u publici ostala je zauvijek zapamćena kao jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti skijanja, ne samo u Hrvatskoj već i u svijetu.

Iza blistavih uspjeha krila se i teška strana karijere. Janicu su tijekom godina pratile brojne ozljede, a više o njenom privatnom životu te odlasku u mirovinu čitajte OVDJE.

