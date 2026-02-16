Što znače tetovaže koje su pobjednice Dore nosile tijekom nastupa?

Grupa Lelek osvojila je Doru s pjesmom "Andromeda", a njihove upečatljive tetovaže inspirirane su starim običajem sicanja među Hrvaticama u BiH, simbolom zaštite, identiteta i opstanka, što dodatno produbljuje poruku pjesme o snazi i izdržljivosti.

Grupa Lelek odnijela je pobjedu na Dori s pjesmom "Andromeda" te će upravo one predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Beču. Članice sastava su Inka Večerina Perušić (33), Lara Brtan (19), Marina Ramljak (26), Korina Olivia Rogić (24) i Judita Štorga (25), a osim snažnih vokala, gledatelji su primijetili i upečatljive tetovaže na njihovim licima i rukama.

Motivi koje nose nisu slučajni, a riječ je o simbolima inspiriranima starim običajem Hrvatica iz Bosne i Hercegovine. Ta tradicija, poznata kao sicanje ili bocanje, bila je oblik tetoviranja karakterističan za katoličke žene na tom području.

LELEK - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Lelek - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Premda je ukrašavanje tijela prisutno od davnina, u Bosni i Hercegovini se posebno proširilo u razdoblju osmanske vlasti, od 1463. do 1878. godine. Tetovaže su tada imale snažnu zaštitnu i identitetsku ulogu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nova ljubav? Ovo je zanosna plavuša s kojom je viđena velika glumačka zvijezda

"Od sredine 15. stoljeća spašavale su živote žena za vrijeme osmanskih osvajanja te je kroz njih ispričana priča o opstanku hrvatskog naroda", objasnila je dr. sc. Vesna Haluga.

Lelek - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Lelek - 1 Foto: Neva Zganec/Pixsell

"Tijekom okupacije Bosne katoličko stanovništvo bilo je izloženo stalnim osmanskim napadima, progonima, pljačkama te otmicama i silovanjima djevojaka i mladih žena, kao i danaku u krvi, odnosno odvođenju dječaka i mladića u janjičare", dodala je.

Najzastupljeniji simbol bio je križ, ali su se koristili i geometrijski i solarni motivi, stilizirani ornamenti te cvjetni uzorci. Tetovirale su se šake, prsti, podlaktice, a ponekad i čelo ili prsa. Djevojčice su se najčešće tetovirale između šeste i šesnaeste godine, često na blagdan sv. Josipa ili uoči Blagovijesti.

Pogledaji ovo Celebrity Nježni trenuci Harryja i Meghan pred kamerama, a iza kulisa nova drama?

Lelek Foto: Neva Zganec/Pixsell

Lelek Foto: Neva Zganec/Pixsell

Tetovaže su nastajale ručno, iglom i mješavinom čađe s medom ili mlijekom. Iako su u prošlosti bile simbol zaštite u nesigurnim vremenima, danas predstavljaju vrijedan dio kulturne baštine i snažan znak identiteta. Običaj je počeo nestajati prije Drugog svjetskog rata, a njegovi tragovi još su vidljivi kod pojedinih starijih žena u srednjoj Bosni.

Galerija 20 20 20 20 20

U tom svjetlu, tetovaže članica grupe Lelek daju dodatnu dubinu pjesmi "Andromeda", koja govori o snazi, opstanku i unutarnjoj izdržljivosti. Njihov vizualni izričaj tako nadilazi estetiku i postaje poruka o očuvanju identiteta i nasljeđa.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Sam pogled na isklesana tijela pjevačice i mlađeg zaručnika natjerat će vas da krenete s tjelovježbom!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity "Jesu li to tange?" Upečatljiv detalj na Severininim kožnim hlačama privukao pažnju

Pogledaji ovo Zanimljivosti Poslušajte pjesmu koja je trebala predstavljati Španjolsku u Beču!