Nova ljubav? Ovo je zanosna plavuša s kojom je viđena velika glumačka zvijezda

Nakon što je ljetos okončao gotovo desetljeće dugu vezu s Katy Perry, Orlando Bloom ponovno je potaknuo glasine o novoj romansi – ovaj put sa 21 godinu mlađom švicarskom manekenkom.
Nakon prekida s Katy Perry, Orlando Bloom ponovno puni naslovnice – i to zbog nove misteriozne ljepotice s kojom je viđen nakon Super Bowla.
Holivudski glumac snimljen je kako u nedjelju navečer napušta stadion Levi’s u Santa Clari ruku pod ruku sa švicarskom manekenkom Luisom Laemmel (28). Snimku je objavio TMZ, a njihov zajednički izlazak odmah je potaknuo nagađanja o novoj romansi.
Luisa Laemmel i Orlando Bloom Foto: Instagram
Tko je Luisa Laemmel?
Luisa Laemmel 28-godišnja je švicarska manekenka koja je tijekom karijere surađivala s velikim svjetskim brendovima poput L’Oreala, Vere Wang i Calvina Kleina. Visoka 178 centimetara, poznata je po angažmanima u modnim kampanjama i editorijalima, a na društvenim mrežama dijeli fotografije s putovanja i snimanja.
Prema izvorima stranih medija, Bloom i Laemmel zajedno su stigli na Super Bowl, iako je manekenka navodno hodala nekoliko koraka ispred glumca. Tijekom večeri bili su smješteni u VIP loži, gdje su, kako tvrdi izvor, djelovali slatko i nježno te nisu skrivali bliskost, prenosi Page Six.
Luisa Laemmel - 8 Foto: Instagram
Luisa Laemmel - 5 Foto: Instagram
Ipak, zanimljivo je da Bloom nije viđen na fotografijama koje je Laemmel podijelila na svom Instagram Storyju iz VIP prostora.
Bloomovo pojavljivanje s mladom manekenkom dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je tijekom ljeta prekinuo zaruke s pjevačicom Katy Perry (41). Bivši par proveo je gotovo deset godina zajedno i ima petogodišnju kćer Daisy Dove.
Katy Perry i Orlando Bloom Foto: Afp
Unatoč prekidu, izvori tvrde kako su Bloom i Perry ostali u dobrim odnosima te su posvećeni zajedničkom roditeljstvu.
Perry je već nekoliko mjeseci u vezi s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom.
