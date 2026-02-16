Nježni trenuci Harryja i Meghan pred kamerama, a iza kulisa nova drama?

Od kraljevskih dužnosti do NBA parketa – Meghan Markle i princ Harry ponovno su dokazali da gdje god se pojave, uspiju ukrasti svu pažnju.

Meghan Markle i princ Harry ponovno su se našli u središtu pozornosti – ovoga puta na sportskom terenu. Slavni par zauzeo je mjesta uz sam parket na nedjeljnoj NBA All-Star utakmici u Los Angelesu i privukao pažnju fotografa, kamera, ali i publike u dvorani Intuit Dome u Inglewoodu.

Ovogodišnji All-Star vikend bio je posebno svečan jer je NBA obilježila 75. izdanje prestižnog događaja, a najveće zvijezde lige odmjerile su snage u glavnoj utakmici u nedjelju navečer. Među uzvanicima u prvom redu našli su se i vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, koji su spojili Valentinovo i sportsku večer.

Princ Harry i Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Meghan (44) blistala je u jednostavnoj tamnoj kombinaciji, dok je Harry (41) odabrao ležerni crni styling i sivu kapu. Par je djelovao opušteno i dobro raspoloženo – Meghan se u jednom trenutku privila uz supruga, a kasnije mu nježno dotaknula ruku kako bi ga potaknula da se nasmiješi kamerama koje su ih često snimale.

Bivši kraljevski par sjedio je pokraj glazbene legende Queen Latifah, koja je stigla u pratnji svoje partnerice Eboni Nichols. Tijekom utakmice Meghan i Queen Latifah razmjenjivale su komentare i smijeh, dok je Harry pratio zbivanja na terenu.

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Činilo se i da Meghan povremeno snima akciju na parketu svojim mobitelom, dok su LeBron James i Luka Dončić oduševljavali publiku atraktivnim potezima i koševima.

I dok su u Los Angelesu uživali u sportskom spektaklu, sve su glasnije i priče o njihovu mogućem dolasku u Ujedinjeno Kraljevstvo. Vjeruje se da bi se Meghan mogla pridružiti Harryju na obilježavanju odbrojavanja godinu dana do Invictus Gamesa, koje će se 10. srpnja održati u Birminghamu, uoči velikog događaja sljedeće godine.

Meghan je već sudjelovala na sličnim ceremonijama u Kanadi i Njemačkoj, a izvori tvrde da bi rado došla i u Veliku Britaniju – no pod jednim uvjetom. Sigurnost će, navodno, biti ključni faktor njezina dolaska.

Princ Harry i Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Naime, pregovori o tome hoće li Harry i Meghan tijekom posjeta imati zaštitu financiranu novcem britanskih poreznih obveznika još uvijek traju. U prosincu je objavljeno kako je princ Harry zadovoljan što britansko Ministarstvo unutarnjih poslova preispituje njegove sigurnosne mjere nakon dugotrajne pravne bitke.

