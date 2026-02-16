Tko je ekipa iz metal benda koji je osvojio drugo mjesto na Dori?

Nakon finala Dore, na kojoj su osvojili drugo mjesto, članovi grupe Cold Snap javili su se na društvenim mrežama i poslali poruku svojim fanovima.

Poslije dvije polufinale večeri i velikog finala u nedjelju došao je kraj još jednom izdanju Dore, nakon čega smo saznali da će Hrvatsku na Eurosongu u Beču predstavljati LELEK s pjesmom "Andromeda".

Peteročlani sastav od objave pjesme bio je jedan od favorita za pobjedu, osvojio je ukupno 173 boda (77 od žirija i 96 od publike). Odmah do njih našao se metal sastav Cold Snap, koji je s pjesmom "Mucho Macho" prikupio 108 bodova. I dok je kod žirija bio peti, publika je putem televotinga nagradila bend predvođen Janom Kerekešom sa 70 bodova, čime su nadmašili očekivanja brojnih eurovizijskih fanova.

Varaždinski sastav javio se na društvenim mrežama nakon finala Dore zajedničkom fotografijom da bi zahvalio svima na rezultatu.

"Volimo vas dragi ljudi i hvala vam što ste bili s nama do kraja", napisali su prve dojmove, ujedno su čestitali pobjednicama: "Čestitamo od srca grupi LELEK i neka briljiraju u Beču. Svi smo miiiiii Mucho Macho."

Na Instagramu i Facebooku javljali su se njihovi pratitelji da bi im čestitali na rezultatu.

"Bravo dečki, za mene ste bili apsolutni broj 1, ali i drugo mjesto je top uspjeh. Vi bi bar napravili show tamo, ali što je tu je...vidimo se na prvom koncertu u/oko Zg", "Svaka čast, žao mi je da pobjeda nije Vaša", "Dečki rasturili ste! Bravo! Znala sam da ćete dobiti hrpetinu glasova od publike. Možete biti ponosni", "Momci, svaka čast! Bili ste na ponos svakog metalca", "Čestitam, za mene ste bili najbolji, a za pobjedničku pjesmu sam bez komentara", "Publika je rekla svoje. Bili ste super, nemate si kaj zamjeriti", "Broj 1! Bravo dečki, vi ste svoje vrhunski odradili", "Šteta, bili ste mucho macho najbolji", "Odlični ste bili, moji favoriti!", "Bravo dečki, vi ste naši pobjednici", "E da vam je Una svima frizure napravila... Ziher bi išli dalje", "Pa zbog vas sam čekala početak glasanja na Dori prvi put u životu! Dečki čestitke!! Nastup vam je bio svjetski!", "Dečki rasturili ste! A naš mali od 4 god se doslovce rasplakao kad je vidio da niste pobijedili", pisali su im ispod fotke na društvenim mrežama.

Bend Cold Snap osnovan je 2003. godine, a njegovu glazbu svrstavaju u žanrove metalcore, groove metal i nu metal. Nakon objave prvog albuma 2008. godine dobili su nagradu Zlatna Koogla za naboljeg novog izvođača godine, nakon čega nastupaju na Metalcampu te sviraju sa sastavima Disturbed, Limp Bizkit, Soulfly i drugima. Jedan od njihovih najpoznatijih pjesama je "Bongo Bong", obrada velike uspješnice Manu Chaoa, a u svojoj karijeri surađivali su s poznatim producentom Tueom Madsenom i održavali više europskih turneja. Trenutačni sastav, koji je ujedno nastupao na Dori, čine Jan Kerekeš, Zoran Ernoić, Leo Friščić, Josip Novak i Dario Sambol.

