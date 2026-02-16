Tko je atraktivna Slavonka koja je čitala bodove iz Osijeka u finalu Dore? Znamo je iz showa Nove TV!

Nakon što je u finalu Dore 2026. čitala bodove osječkog žirija i privukla veliku pažnju gledatelja, mnogi su se zapitali tko je atraktivna Slavonka.

U finalu Dore 2026. pažnju gledatelja nije privukla samo borba za odlazak na Eurosong, već i Osječanka Sanja Azenić, koja je uživo čitala bodove žirija iz Osijeka.

Njezina pojava, sigurnost pred kamerama i prirodni šarm potaknuli su brojna pitanja gledatelja – tko je atraktivna brineta koja je predstavljala slavonski žiri?

Sanja Azenić 33-godišnja je glazbenica rodom iz Donjeg Miholjca, koja već godinama gradi karijeru na domaćoj sceni. Iako je mnogima postala poznata upravo zahvaljujući Dori, iza nje stoji bogato glazbeno iskustvo.

Glazba je njezina najveća strast od djetinjstva, a profesionalno se njome bavi dugi niz godina. Više od 13 godina članica je popularnog Bonus banda, s kojim redovito nastupa na svadbama i raznim događanjima diljem Hrvatske. Uz to, Sanja razvija i samostalnu karijeru te je objavila nekoliko autorskih singlova, među kojima su Hoću, Dodir mog srca i London.

''Nekako kad smo djeca svi želimo biti pjevači ili glumci, moja sreća je što su me roditelji oduvijek podržavali i poticali i kad god smo imali neka okupljanja voljela sam zabavljati ljude oko sebe, nekad sam znala biti i dosadna drugima jer sam u svakoj prilici pjevala, imala sam sluha, ali bilo je poslije i puno rada i vježbanja. Još u osnovnoj školi prijateljica je znala da dolazim po nju prije škole tako što me prvo znala čuti i nije joj bilo jasno kako mogu već od ranog jutra biti raspjevana'', objasnila nam je jednom prilikom.

Publici je poznata i po pojavljivanju u glazbenim spotovima grupe Opća Opasnost, čime je dodatno učvrstila svoje mjesto na domaćoj sceni.

''Na inicijativu pokojnog i predivnog gitariste Slavena Žiže Živanovića, pozvana sam da glumim u spotu 'Gubim tlo pod nogama' iako prethodno nisam imala sličnog iskustva, valjda je nekako predosjetio da bih se dobro snašla u tome. Reakcije publike su bile odlične i onda su odlučili napraviti svojevrsni nastavak za pjesmu 'Kriva si' i izbor je ponovno pao na mene. Stvarno mi je predrago zbog te suradnje, dečki iz Opće su redom divni, zabavni i jako opušteni i pamtim kako smo se stvarno dobro zabavljali, a i dandanas me zovu Doktorka. Nedugo nakon toga sam izbacila van svoj prvi singl i tim povodom su me pozvali da gostujem na njihovom tradicionalnom božićnom koncertu u Županji uz ostale renomirane izvođače. Kao mladom izvođaču i nekom tko tek kreće graditi karijeru takve prilike su zlata vrijedne i ovim putem ih pozdravljam i zahvaljujem na svim ukazanim prilikama'', rekla nam je.

Iza nje je i nekoliko autorskih pjesama naziva ''Hoću'' i ''Dodir mog srca''. Otkrila nam je i piše li iz osobnog iskustva ili je riječ o fikciji.

''Ponekad je osobno iskustvo, ponekad fikcija, ovisi u kakvom sam raspoloženju. Pjesmu ili napišem cijelu u pet minuta ili ju nikada ne dovršim ako ostavim za kasnije'', kaže nam ova magistrica kulturologije i kulturalnog menadžmenta.

Osim glazbenih angažmana, gledatelji su je mogli upoznati i u showu ''Tko to tamo pjeva?'', gdje je pokazala i svoju zabavnu, opuštenu stranu te spremnost na nove televizijske izazove.

Sanja je u sretnoj vezi već nekoliko godina.

Podsjetimo, Hrvati su sinoć odlučili da će našu državu na Eurosongu u Beču predstavljati grupa Lelek s pjesmom ''Andromeda''.

