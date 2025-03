O lijepoj astrologinji iz našeg showa nedavno je pričala cijela Hrvatska: ''Bila sam šokirana zbog...''

Sanja Azenić, Tko to tamo pjeva Foto: Nova TV

Osječanka Sanja Azenić glazbom se bavi od malih nogu. Iza nje je nekoliko autorskih pjesama, a pojavila se i u spotu Opće Opasnosti i to čak - dva puta. Sada smo ju imali priliku gledati i u našem showu ''Tko to tamo pjeva''.

Osječanka Sanja Azenić gledateljima ispred malih ekrana predstavila se kao astrologinja u posljednjoj epizodi našeg hit-showa ''Tko to tamo pjeva''. Tim povodom s lijepom Sanjom smo razgovarali. Otkrila nam je nešto više o sebi, ljubavi prema glazbi, pričala nam je o svom glazbenom putu, ali i otkrila poneki detalj iz privatnog života.

U showu se odlučila sudjelovati jer joj se jako svidio koncept emisije.

''Zabavnog je karaktera, jedno novo iskustvo gdje do izražaja osim pjevanja dolazi i gluma i baš me zanimalo kako ću se snaći u trenucima kada moram biti ozbiljna, a žiri, voditelj Frano i natjecatelji su opušteni, smiju se i zbijaju šale. I moram priznat taj dio mi je bio najteži, ostati ozbiljna'', otkrila nam je.

Njena ljubav prema glazbi kreće još iz djetinjstva, a kaže nam, kako pjeva otkad zna za sebe.

''Nekako kad smo djeca svi želimo biti pjevači ili glumci, moja sreća je što su me roditelji oduvijek podržavali i poticali i kad god smo imali neka okupljanja voljela sam zabavljati ljude oko sebe, nekad sam znala biti i dosadna drugima jer sam u svakoj prilici pjevala, imala sam sluha, ali bilo je poslije i puno rada i vježbanja. Još u osnovnoj školi prijateljica je znala da dolazim po nju prije škole tako što me prvo znala čuti i nije joj bilo jasno kako mogu već od ranog jutra biti raspjevana'', objasnila nam je.

Posljednjih 13 godina članica je zabavnog ''Bonus banda'', a kako je sve počeo?

''Sasvim slučajno je došlo do našeg upoznavanja jer kako sam na zabavama znala zapjevati uz neke druge bandove, tako je došao glas do njih kako ima jedna cura što pjeva, a oni su baš u to vrijeme tražili pjevačicu. Na prvoj probi odmah smo kliknuli, super se slažemo, oni su imali iskustvo i strpljenje, a ja sam donijela neku novu energiju i ideje. Hvala Bogu posla ima toliko da smo dobrim dijelom popunjeni i za 2026. godinu'', ispričala nam je.

Otkrila nam je i svira li neki instrument.

''Nažalost ne sviram ništa od instrumenata, ponekad uhvatim talambas za vrijeme svirke haha i sve bude super dok ne zbunim bubnjara svojim ritmom'', našalila se ova mlada dama.

Sanja se može pohvaliti i kako se našla u dva spota Opće Opasnosti, a bilo je to za pjesme ''Gubim tlo pod nogama'' i ''Kriva si''. Ova prekrasna suradnja započela je na inicijativu pokojnog gitariste Slavena Žiže Živanovića.

''Na inicijativu pokojnog i predivnog gitariste Slavena Žiže Živanovića, pozvana sam da glumim u spotu "Gubim tlo pod nogama" iako prethodno nisam imala sličnog iskustva valjda je nekako predosjetio da bi se dobro snašla u tome. Reakcije publike su bile odlične i onda su odlučili napraviti svojevrsni nastavak za pjesmu "Kriva si" i izbor je ponovno pao na mene. Stvarno mi je predrago zbog te suradnje, dečki iz Opće su redom divni, zabavni i jako opušteni i pamtim kako smo se stvarno dobro zabavljali, a i dan danas me zovu Doktorka. Nedugo nakon toga sam izbacila van svoj prvi singl i tim povodom su me pozvali da gostujem na njihovom tradicionalnom Božićnom koncertu u Županji uz ostale renomirane izvođače. Kao mladom izvođaču i nekom tko tek kreće graditi karijeru takve prilike su zlata vrijedne i ovim putem ih pozdravljam i zahvaljujem na svim ukazanim prilikama'', objasnila nam je.

Iza nje je i nekoliko autorskih pjesama naziva ''Hoću'' i ''Dodir mog srca''. Otkrila nam je i piše li iz osobnog iskustva ili je riječ o fikciji.

''Ponekad je osobno iskustvo, ponekad fikcija, ovisi u kakvom sam raspoloženju. Pjesmu ili napišem cijelu u pet minuta ili ju nikada ne dovršim ako ostavim za kasnije'', kaže nam ova magistrica kulturologije i kulturalnog menadžmenta.

Pričala nam je i o svojim glazbenim uzorima.

''Glazbeni uzor su mi svi oni izvođači koji traju godinama na sceni i koji i dan danas nižu hitove što nije lako. Od domaćih izvođača bi izdvojila Severinu koja živi glazbu, duhovita je, a za scenu je rođena i to se osjeti u svakom njenom pokretu. Osim toga nikad se nije libila istupiti i biti glas i podrška onima koji se trebaju čuti. Volim slušati stvarno sve, u zadnje vrijeme mi se nekako najčešće vrti Miach i Hiljson, rade stvarno odlične stvari'', objasnila nam je.

Planovi za budućnost kada govorimo o glazbi već je dobro osmislila.

''Planiram svakako ući u studio i snimiti pjesmu, predugo vremena je prošlo od zadnjeg singla i svakako nastavljam nastupati dalje sa svojim bandom'', rekla nam je.

Sanju su gledatelji ispred malih ekrana imali priliku vidjeti i kao prezentericu glasova iz Osijeka na Dori i to čak dva puta. Prvi put su je vidjeli 2023. godine, a drugi put ove. Nakon što se pojavila na malim ekranima izazvala je veliku pažnju javnosti.

''Prvo mi je bio malo šok jer nisam očekivala toliku pozornost, članci su se samo nizali i drago mi je što su me ljudi primijetili i svaki lijep komentar mi puno znači. Dobila sam mnoštvo divnih poruka od ljudi i koje poznajem i ne poznajem, a pokrenule su se i neke nove poslovne suradnje'', rekla nam je, a zatim nam je otkrila i kako kod nje u ljubavi cvjetaju ruže:

''Trenutačno sam u vezi i slobodno vrijeme najčešće provodim s dečkom.''

Prekrasna Osječanka ispričala nam je i što radi kada pronađe vremena između silnih obaveza.

''Kada ne radim obično volim odspavat i sna mi uvijek fali, a zaspat mogu u bilo koje vrijeme. Osim toga volim se opustiti uz neki dobar film ili zanimljiv show. Volim druženje sa tatom, bratom i mojom sekom koja je trudna pa željno iščekujemo prinovu, prijateljima, izlaske i sad kad nam dolazi ljepše vrijeme jedva čekam vožnju biciklom po mom lijepom Osijeku i osječkoj promenadi'', objasnila nam je.

Kada su se dojmovi malo slegli priznala nam je i kakvo je to iskustvo bilo za nju.

''Samo snimanje je bilo stvarno zabavno i zanimljivo je vidjeti kako to sve zapravo izgleda iza kamera. Upoznala sam predivnu producentsku ekipu i zanimljive nove ljude s kojima sam dijelila pozornicu. Moja pjesma otkrivanja je bio Severinin hit ''Rođeno moje'' i pjesma je sama po sebi jako emotivna i iako često nastupam imala sam malu tremu jer sam željela da sve ispadne kako treba. Svakako iskustvo koje bih ponovila i preporučila svima'', zaključila je.

