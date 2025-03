Vrtoglavo visoke potpetice Mirele Holy zasjenio je njezin pomalo tajanstveni partner

Mirela Holy i njezin partner zajedno su već 28 godina, a poznato je i da pred oltar ne planiraju stati.

Bivša ministrica Mirela Holy snimljena je u subotnoj šetnji sa svojim dugogodišnjim partnerom Sinišom Bužanom, a u zajedničkom izlasku uhvatili su ih fotografi.

Mirela Holy Foto: Josip Moler / CROPIX

Mirelu i Sinšu u šetnji nije omela niti pokoja kap kiše. Ona je nosila crnu modnu kombinaciju, a neopaženo nisu prošle niti njezine vrtoglavo visoke potpetice.

Mirela Holy, Siniša Bužan Foto: Josip Moler / CROPIX

Bivša ministrica uvijek se isticala svojim posebnim stilom odijevanja, a svoj život van politike nije voljela prikazivati javnosti. Međutim, poznato je kako već godinama Mirela ljubi fotografa Sinišu, a nekoliko puta pohvalila se njihovim zajedničkim fotografijama na društvenim mrežama. Inače u vezi su već 28 godina.

"U ovakvoj sam vezi zato što sam u njoj zadovoljna, ona me ne ograničava i ne sputava, već upravo suprotno, daje mi prostor slobode uz istodobnu podršku. Siniša je moj partner koji otvoreno, bez jalove kritike, upozorava na moje pogreške bez ambicije da me mijenja. To mi je izuzetno važno jer ne bih mogla biti u vezi s osobom koja bi me pokušavala promijeniti, odrediti mi okvire i pravila, gospodariti mi. Najvažniji mi je u životu upravo osjećaj slobode, mogućnost da budem ono što jesam", ispričala je ranije za Večernji list.

Mirela Holy Foto: Josip Moler / CROPIX

