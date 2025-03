Tko je profesor udaraljki iz našeg glazbenog showa? S razlogom ga uspoređuju s Cvekom: ''Želja mi je...''

Upoznajte mladića koji je otpjevao finalni duet s Draženom Zečićem u posljednjoj epizodi showa ''Tko to tamo pjeva''.

Štefan Đurković predstavio se u posljednjoj epizodi showa ''Tko to tamo pjeva'' kao profesor udaraljki, a došao je do samog kraja te otpjevao i finalni duet s Draženom Zečićem.

Tim povodom s njim smo porazgovarali o njegovoj karijeri i glazbi koja je veliki dio njegova života.

Štefan Đurković, Tko to tamo pjeva - 11 Foto: Nova TV

O prijavi nije dvomio.

''Tko to tamo pjeva sam pratio prošlu sezonu i sam format showa činio mi se izuzetno zanimljiv jer se možeš dobro zabaviti, a također i pokazati svoje pjevačke vještine pred gledateljstvom.''

Štefan Đurković i Dražen Zečić, Tko to tamo pjeva Foto: Nova TV

Budući da je došao do samog kraja, Štefan je pun dojmova nakon showa.

''Pregršt novih poznanstava i prijatelja. Čovjek je društveno biće i smatram da je pjevanje i bavljenje glazbom usko povezano sa stjecanjem novih suradnji i novih poznanstava. Profesionalnost i točnost cijele ekipe koja vodi show, odnosno ekipa koja se nalazi iza kamera (šminkerice, stilistice, frizerke, scenaristi) – sve su to ljudi koji ništa ne prepuštaju slučaju, a opet su toliko jednostavni i nevjerojatno dragi ljudi.''

Kakav vam je bio duet Štefana i Dražena? Odličan!

Moglo je to i bolje Odličan!

Moglo je to i bolje Ukupno glasova:

Štefan Đurković, Tko to tamo pjeva - 9 Foto: Nova TV

Štefan već dugo polako gradi svoju, dosad uspješnu, karijeru. Kako su izgledali njegovi počeci?

''Krenuo sam vrlo mlad u svijet glazbe te sam od samih početaka pohađao glazbenu školu u Križevcima, u kojoj sam danas profesor udaraljki. Kao klinac svirao sam vatrogasne zabave po društvenim domovima, razne fešte i veselice – sve ono što me danas dovelo do većih bina, suradnji, koncerata...''

Bubnjar je u Piratima, kako je došlo do njihove suradnje?

''Tadašnji bubnjar za vrijeme korone najavio je odlazak, stoga su dečki iz benda krenuli u potragu i tako došli do mog imena. Vozio sam bicikl po Jarunu i dobio telefonski poziv koji mi je okrenuo život za 360 stupnjeva. Nisam se ni u snu nadao da ću zasvirati s takvim sjajnim ljudima i glazbenicima koji slove za jedan od najjačih svadbenih bendova u Hrvatskoj.''

Štefan Đurković, Tko to tamo pjeva - 2 Foto: Nova TV

Ali Štefan ima i solo karijeru. Iza njega je već nekoliko pjesama: ''4 strane svijeta'', ''Ispod neba'', ''Mirna luka''...

''Moja vječna inspiracija je ljubav, bila ona sretna ili nesretna. Ljubav je nešto što nas pokreće, uveseljava, budi i drži na životu. Ponekad nam je zbog nje teško, ali svejedno je neizostavni dio života i svakodnevice. Supruga je ta najbitnija osoba u mom životu koja me nadahnjuje iz dana u dan te sam veliki dio pjesama posvetio njoj.''

Upravo supruzi Maji posvetio je i pjesmu ''Mirna luka''. Vjenčali su se prošle godine u svibnju.

''Supruga i ja smo se upoznali na jednoj vrtnoj zabavi. Ne mogu reći da je bila ljubav na prvi pogled, pošto nam je trebalo više vremena da se "primijetimo" onako zapravo. Kad smo započeli svoju ljubavnu priču, gotovo godinu dana smo hodali bez da smo se uopće poljubili. Tad sam shvatio – ona je moja nagrada koju trebam osvojiti – ona je ta. Ona je nevjerojatna osoba, moj oslonac i podrška – ona puzzle koju sam tražio da upotpunim sliku svog života. Ponekad nam bude teško što znamo biti razdvojeni zbog obaveza, ali svaki trenutak kad smo zajedno, koristimo ga kvalitetno.''

Dio spota su i snimke s njihova vjenčanja, a video pogledajte u nastavku.

Je li se mladim glazbenicima danas teško probiti na glazbenoj sceni?

''Koliko je teško, toliko je i lako. Živimo u svijetu koji gotovo da i ne funkcionira bez elektroničkih naprava, raznih streaming servisa, društvenih mreža... U kratkom vremenskom periodu možeš postati viralan i poznat preko noći ako publici ponudiš nešto drugačije i zanimljivo. S druge strane, teško je doći do uspjeha poznatih lica s hrvatske estrade jer tada, kad su oni uspijevali, svijet zbog gore navedenih stvari nije bio toliko blizu ili nadohvat jednog klika – znalo se za što se znalo. Danas kad bi netko napisao tekst poznate nam "Cesarice" ili "Žute ruže s Dunava", bila bi to današnjim generacijama neka sladunjava glazba. Vremena su se promijenila, a svaka generacija nosi svoje. Meni je izuzetno drago što sam odrastao uz glazbu poput ove dvije navedene pjesme.''

Đurković ima i jednu želju, a ako mu se ostvari, bit će to suradnja bradatih šarmera.

''Želja mi je snimiti duet s Matijom Cvekom, kojeg izuzetno cijenim kao glazbenika, a volio bih ga upoznati i kao osobu. Mnogi kažu da "iz profila" čak i ličimo jedan na drugog!''.

Štefan Đurković, Tko to tamo pjeva - 3 Foto: Nova TV

Pred Štefanom je dugačak put, a nama je otkrio i koji mu je cilj.

''Kao i svaki glazbenik, želim osjetiti pozornicu sa velikim auditorijem, želim da moje pjesme pjevaju mnogi. Teško je reći gdje se vidim za nekoliko godina, ali uvijek živim za trenutak i emociju u njemu. Pisat ću pjesme za sebe i druge te se nadati uspjesima koje nosi marljiv i uporan rad.''

Ima 28 godina, ali iza njega je već 15 godina karijere. Upravo u prosincu 2024. godine tu je brojku proslavio koncertom tamo gdje zaslužuje - u svojim Križevcima.

''To je bio pravi križevački "mirakul". Čarobna atmosfera koju smo dočarali glazbom i emocijama te večeri 15.12.2024. Na pozornici su se pojavili moji dugogodišnji prijatelji i suradnici kojima sam pisao pjesme, moji Pirati s kojima dijelim binu već nekoliko godina. Publici sam predstavio svoj prateći bend/projekt "The Paf!", koji su svojom sjajnom energijom i svirkom nanijeli osmijeh na lica publike. Bila je to večer prepuna smijeha, dobre volje, pozitive, suza radosnica. Posebno me razveselio trenutak kad je cijela dvorana pjevala "Mirnu luku", koja je moja osobna karta prvog studijskog albuma koji pripremam u neko dogledno vrijeme.''

A mi mu želimo još puno sreće te, naravno, duet s Matijom Cvekom!

U istoj epizodi gledali smo i lijepu astrologinju o kojoj je nedavno pričala cijela Hrvatska. Više o tome saznajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Željko Samardžić očarao je Arenu Zagreb, na pozornici mu se pridružila i samozatajna supruga

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Seve snimljena u potpeticama kakve još dosad nismo vidjeli, evo koja je cijena!

Pogledaji ovo Celebrity Ovi poznati Hrvati jasno i glasno su podržali veliki prosvjed u Srbiji!

Pogledaji ovo Celebrity Potresna ispovijest čovjeka koji je pronašao tijela Genea Hackmana i supruge ledi krv u žilama

Pogledaji ovo Celebrity Tko je supruga Željka Samardžića? Velika tragedija nije ih slomila, a zajedno su gotovo 50 godina

Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak priznao da je prošao i kroz mračne trenutke u životu: ''Iz toga su nastali super tekstovi...''

Pogledaji ovo Celebrity Ove zvijezde ovisne su o poroku kojeg se ne mogu odreći, za neke to nikad ne bi rekli