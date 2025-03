Tko je supruga Željka Samardžića? Velika tragedija nije ih slomila, a zajedno su gotovo 50 godina

Željko Samardžić obožavatelje u Areni Zagreb iznenadio je kada je sa suprugom zaplesao na pozornici, evo tko je ona.

Regionalni glazbenik Željko Samardžić u petak je u Areni Zagreb priredio pravu magičnu noć koja će se dugo pamtiti.

Koncert Željka Samardžića Foto: Željko Samardžić i supruga Maja

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri dogodio se kada je najavio pjesmu "Pokaži mi šta znaš", koju je za njega napisala neprežaljena Marina Tucaković, pa zaplesao sa suprugom Majom s kojom ljubav dijeli gotovo 50 godina.

"Marina me zvala jednu noć u dva sata i rekla da je napisala divnu pjesmu za moju suprugu Maju. Kada sam pročitao tekst, shvatio sam da je to pjesma za sve dame koje polako ulaze u neke ozbiljnije godine, da budu zavodljive i dopadljive svojim muškarcima. Popalite sva svjetla na mobitelima, napravimo zvjezdano nebo. Majo moja, dođi da zaplešemo, nemoj se stidjeti", rekao je emotivan Željko.

A tko je njegova samozatajna supruga?

Upoznali su se u Mostaru, koji je ujedno njegov rodni grad. Sa svojim bendom nastupao je u dvorani Ekonomske škole, gdje ju je prvi put i zapamtio u publici kao tihu i sramežljivu djevojku.

"Rekli su mi da nemam šanse kod nje jer je ona bila odlična učenica i njezin otac je bio profesor te joj se zbog toga sigurno neće svidjeti jedan glazbenik. Ipak, odlučio sam riskirati i prišao sam joj. Započeli smo razgovor, a onda sam je nakon nekoliko minuta u šali pitao da se uda za mene. Deset mjeseci smo se zabavljali, a onda sam je nakon njezine maturalne večeri na kojoj sam pjevao ponovno pitao da se uda za mene. Maja je pristala iako su se njezini roditelji suprotstavili toj odluci. Vjenčali smo se u društvu kumova i nekoliko prijatelja. Ja sam tada imao 22 godine, a ona 18", prisjetio se Željko u jednom intervjuu.

Jednom je prilikom priznao kako je bilo razdoblja kada i nije bilo tako lako, posebice nije bilo lako kada su izgubili sina Zlatka, ali sve su zajedno prebrodili.

"Sve oko nas rezultat je naše ljubavi, razumijevanja i uvažavanja, počevši od prvog dana, kada smo, kao mladi, do ušiju zaljubljeni, jedno drugom glasno rekli 'da'", izjasnio se pjevač za Blic.

Željko i Maja u javnosti se rijetko zajedno pojavljuju, no on u intervjuima za nju ima samo najljepše riječi.

"Uvijek sam znao da će mi biti najljepše kada sam uz obitelj, u surovim vremenima nisam radio ružne stvari, s Majom sam više od 45 godina u braku, imam tri kćeri, četvero unučadi, osjećam se sretno i ispunjeno. To mi je najvažnije. Što smo stariji, Maja sve češće ide sa mnom na događaje, bila je i u Skoplju s nama na snimanju spota. Poprilično ima sluha, nije nikada izdvajala moje pjesme, ali jedna je posvećena njoj, Marina ju je napisala. Zvala me je tada u dva u noći i rekla mi: 'Jednu sam pjesmu napravila i posvetila je tvojoj Maji', to je bila pjesma 'Pokaži mi šta znaš', i tu pjesmu pjevam u čast svih žena koje su ušle u ozbiljnije godine", izjavio je Željko u razgovoru za Blic prije, a u međuvremenu se broj unučadi povećao.

