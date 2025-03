Željko Samardžić očarao je Arenu Zagreb, na pozornici mu se pridružila i samozatajna supruga

Željko Samardžić nastupio je u zagrebačkoj Areni. Bezvremenskim hitovima i gostima iznenađenja napravio je pravi spektakl.

Tisuće srca u rasprodanoj Areni Zagreb u petak navečer kucala su u ritmu omiljenih hitova neponovljivog Željka Samardžića. Već od prvih taktova "Zato kradem", atmosfera u dvorani bila je magična, a svaka pjesma nosila je priču u kojoj su se prepoznali mnogi.

Koncert Željka Samardžića Foto: Željko Samardžić i supruga Maja

Samardžić je večer započeo dirljivim obraćanjem publici:

''Dobra večer, Zagreb! Hvala vam, osjećam se počašćeno što ste došli u ovako velikom broju. Presretan sam što je Arena prepuna. Vidim da ste nasmijani i raspoloženi, što me posebno raduje".

Koncert Željka Samardžića Foto: Željko Samardžić i supruga Maja



Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri dogodio se kada je najavio pjesmu "Pokaži mi šta znaš" koju je za njega napisala neprežaljena Marina Tucaković pa zaplesao sa suprugom Majom s kojom ljubav dijeli gotovo 50 godina.



"Marina me zvala jednu noć u dva sata i rekla da je napisala divnu pjesmu za moju suprugu Maju. Kada sam pročitao tekst, shvatio sam da je to pjesma za sve dame koje polako ulaze u neke ozbiljnije godine, da budu zavodljive i dopadljive svojim muškarcima. Popalite sva svjetla na mobitelima, napravimo zvjezdano nebo. Majo moja, dođi da zaplešemo, nemoj se stidjeti", rekao je emotivni Željko, a dok se publici se za to vrijeme događala prosidba mladog para Paule i Ante, koje je njihov omiljeni pjevač nakon koncerta ugostio u backstageu.

Par koji se zaručio na koncertu Željka Samardžića Foto: Extra FM



Posebno oduševljenje izazvao je dolazak prvog gosta iznenađenja, legendarne Crvene jabuke s frontmenom Draženom Žerićem Žerom.

"Ljubav prema publici je nemjerljiva, ali imam i kolege koje uvažavam i poštujem. Stiže moj dragi rođeni Mostarac, kao što sam i ja. Odavno nismo pjevali 'Aleju ljubavi' i večeras je idealna prilika za to", priznao je Samardžić.

"Hvala vam na ovako divnome dočeku, vidimo se na koncertu Crvene jabuke 21. studenog na istom ovom mjestu", poručio je Žera.

Željko Samardžić, Dražen Žerić Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM



Potom je koncert dodatno začinio dolazak makedonske vokalistice Kaliopi.

"Naš duet 'Znam' je napravio veliki bum, ljudi ga biraju za prvi ples, TikTok je prepun... Ona je moja draga prijateljica s izvanserijskim vokalom, moja draga Kaliopi", kazao je Željko.

Koncert Željka Samardžića Foto: Željko Samardžić i supruga Maja

Samardžić nije krio svoju ljubav prema Zagrebu, prisjetivši se svojih prvih nastupa u hrvatskoj metropoli.

"Za mene i moju ekipu Zagreb je odavno velika ljubavna adresa, uvijek se sjetim 80-ih kad se održavala Univerzijada. Tad sam imao čast što sam pjevao sa svojim bendom, od tad volim Zagreb i nosim ga u srcu", iskren je bio regionalni miljenik.



Opće oduševljenje publike izazvao je dolazak popularnog Saše Matića koji je sa Željkom izveo njihov duet "Nekada i sad", ali i hit omiljenog Olivera Dragojevića.

"Sale moj dragi, znam da si non-stop na putu, da puno radiš... Čak i večeras ideš nazad jer već sutra imaš posla. Ovo ti ne zaboravljam, tvoj brat je uvijek uz tebe", poručio mu je Samardžić i dodao:

"Razmišljali smo što ćemo vam otpjevati večeras i sjetili smo se predivne 'Što to bješe ljubav' koju je neprežaljena Marina Tucaković napisala za velikoga Olivera Dragojevića. Večeras je pjevamo njima u čast".



"Zagrebe, čast i zadovoljstvo je biti s vama po ne znam koji put, a bogatstvo je biti prijatelj Željka Samardžića", rekao je Saša i najavio svoje velike koncerte na istom mjestu 5. i 7. prosinca.

Željko Samardžić, Saša Matić Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

Uz ovacije koje su se dugo čule nakon mega hita "Ljubavnik", koncert Željka Samardžića u Areni Zagreb još je jednom dokazao da je "Stari lav" jedan od najvoljenijih izvođača u regiji, a zagrebačka publika jedna od najglasnijih.

Koncert Željka Samardžića Foto: Željko Samardžić i supruga Maja

Koncert Željka Samardžića Foto: Željko Samardžić i supruga Maja

