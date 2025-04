Lana Klingor Mihić javila se iz bolničke sobe: "Ovdje smo do daljnjeg..."

Lana Klingor Mihić prolazi kroz teško razdoblje nakon što je njezina kći Mika, zbog komplikacija s krajnicima i hitne operacije, ponovno završila u bolnici, gdje su trenutno smještene na neodređeno vrijeme.

Poduzetnica i bivša pjevačica Lana Klingor Mihić (44) podijelila je na Instagramu da prolazi kroz teško razdoblje zbog zdravstvenih problema svoje najmlađe kćeri.

Objavila je fotografiju iz bolničke sobe uz poruku da su ondje smještene na neodređeno vrijeme.

Njezina desetogodišnja kći Mika nedavno je hitno operirana zbog komplikacija s krajnicima. Iako je oporavak u početku tekao dobro, nakon izlaska iz bolnice pojavili su se novi problemi.

"Baš nas je snašlo... Prokrvarila je opet, tako da smo tu do daljnjeg. Sad je sve ok", napisala je Lana uz fotografiju na kojoj grli kćer.

"Srce mamino hrabro'', dodala je te se na sljedećem storyju pohvalila ukusnim bolničkim ručkom.

Operacija koju je Mika imala neposredno prije Uskrsa predstavljala je veliki stres za cijelu obitelj. Lana je otvoreno priznala da je to iskustvo bilo vrlo teško i traumatično, ali je naglasila i koliko je ponosna na hrabrost svoje kćeri.

"Nije lako kad te zadesi nešto što se inače spominje samo kao statistika. Mika je posebno dijete i sve to podnosi nevjerojatno snažno. Ispekla sam šunku, puricu, mlince... ali sve to mi je bilo potpuno nevažno. Samo sam jurila natrag u sobu, do Mike. Pjevali smo dječje pjesme, smijali se... Moj tata je bio s nama. Jednu pjesmu nismo mogli otpjevati – bila je to mamina omiljena. Znali smo da bi nas to potpuno slomilo", rekla je Lana.

Podsjetimo, iza Lane je tažak životni period u kojemu je izgubila svoju majku, a više o tome smo pisali OVDJE.

